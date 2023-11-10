Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mobil Pikap Angkut Sapi Tabrak Pohon dan Nyaris Terjun ke Jurang di Kolut

Muh Rusli , Jurnalis-Jum'at, 10 November 2023 |15:33 WIB
Mobil Pikap Angkut Sapi Tabrak Pohon dan Nyaris Terjun ke Jurang di Kolut
Kecelakaan pikap di Kolaka Utara. (Foto: Dok Ist)
KOLAKA UTARA - Sebuah mobil pikap Daihatsu Grandmax hitam dengan nomor polisi (nopol), DT 9258 EE gagal menanjak dan terguling di jalan Trans Sulawesi, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut), Sulawesi Tenggara (Sultra) pada pukul 09.00 Wita, Jumat (10/10/2023). Kendaraan bermuatan ternak sapi tersebut menabrak pohon dan nyaris terjun ke jurang.

Ps. Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Kolut, Aipda Ponadi mengatakan pikap tersebut dikemudi Sugeng Kuniawan (38) warga Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kolut. Ia ditemani seorang penumpang mengangkut enam ekor sapi dari Kabupaten Luwu Timur (Lutim), Sulawesi Selatan (Sulsel).

"Beriringan dua pikap mengangkut sapi menuju Kolut," ujarnya.

Setiba di pendakian Pondok Rotan, mobil Sugeng tidak mampu menanjak dan langsung berjalan mundur. Ia lolos dari maut karena nyaris terjun ke jurang terjal berkat menabrak pohon.

Ia dan penumpangnya dalam kondisi baik. Korban mengalami kerugian materiil karena mobilnya ringsek pada buntut dan bodi kiri serta seekor sapinya terpaksa disembelih di lokasi akibat sekarat dan patah kaki. "Kerugian diaksir Rp15.000.000," katanya.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
