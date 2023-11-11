Serangan Israel Terus Meningkat, Mayoritas RS di Gaza Berhenti Beroperasi

GAZA – Militer Israel telah meningkatkan serangan di Gaza utara dalam beberapa hari terakhir, yang secara efektif membelah wilayah tersebut menjadi dua dengan operasi darat dan pemboman udara paling sengit yang tampaknya terkonsentrasi di wilayah utara.

Menurut Kementerian Kesehatan Palestina di Ramallah, yang diambil dari sumber di wilayah yang dikuasai Hamas, serangan tersebut sejauh ini telah menewaskan lebih dari 11.000 warga Palestina.

Serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 4.506 anak-anak dan 3.027 wanita. Lebih dari 27.000 orang lainnya terluka. CNN tidak dapat memverifikasi angka-angka ini secara independen.

Namun dampaknya terhadap fasilitas kesehatan telah menimbulkan kekhawatiran mengenai situasi kemanusiaan yang mengerikan bagi mereka yang masih tinggal di Gaza utara.

Kementerian Kesehatan Palestina di Ramallah, yang mengambil data dari wilayah yang dikuasai Hamas, pada Kamis (9/11/2023) mengatakan mayoritas rumah sakit (RS) di Gaza yakni 18 RS dari 35 RS telah berhenti berfungsi.

Selain itu, 71% dari seluruh fasilitas layanan kesehatan primer telah ditutup karena kerusakan atau kekurangan bahan bakar.

Pernyataannya mengatakan bahwa rumah sakit yang tetap buka memiliki keterbatasan dalam menyediakan layanan dan menutup secara bertahap.