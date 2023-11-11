Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS YOGYA

Terekam CCTV, Detik-Detik Pembonceng Motor Terlindas Bus Pariwisata di Gunungkidul

Erfan Erlin , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |22:20 WIB
GUNUNGKIDUL - Ko (54), warga Padukuhan Prigi Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus, Gunungkidul tewas di lokasi kejadian. Kepalanya pecah karena terlindas bus di tikungan Patuk, jalan Jogja-Wonosari.

Saat peristiwa tersebut terjadi, Ko tengah membonceng saudaranya Km (49). Detik-detik kecelakaan maut tersebut terekam CCTV dari Dinas Perhubungan yang terpasang di tikungan tersebut.

Kecelakaan lalu lintas terjadi di jalur utama Jogja-Wonosari tepatnya beberapa belas meter Gapura Selamat Datang Gunungkidul viral setelah rekaman CCTV tersebut beredar luas di media sosial.

Dalam rekaman tersebut nampak sebuah bus pariwisata melaju pelan karena jalur menikung ke Kakan. Di saat bersamaan, nampak sebuah sepeda motor yang berboncengan menyusul dari samping kiri bus.

Sepeda motor nampak memaksa untuk mendahului bus tersebut memperhitungkan jarak. Akibatnya, pengendara sepeda motor menyenggol sisi kiri bus dan jatuh ke kanan. Seketika nampak terlihat kepala pembonceng sepeda motor terlindas roda depan sebelah kiri.

Kanit Lantas Polsek Patuk Gunungkidul, Iptu Paryadi membenarkan kecelakaan tersebut terjadi di jalur yang baru saja selesai diperbaiki. Kondisi jalan yang menanjak dengan aspal yang halus, jalan lebar dan menikung sering membuat pengendara sepeda motor sering tidak sabar dan kurang memperhitungkan keselamatan.

"Kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan dua kendaraan yaitu sepeda motor Yamaha Vega R dengan nomor polisi AB-5013-FW dengan Bis Hino Pariwisata bernomor polisi G-1468-CD," ujarnya, Sabtu (11/11/2023).

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
