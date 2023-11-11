Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Tragis! Pejalan Kaki Tewas Bersimbah Darah Usai Tertabrak 3 Kendaraan

Dharmawan Hadi , Jurnalis-Sabtu, 11 November 2023 |00:03 WIB
Tragis! Pejalan Kaki Tewas Bersimbah Darah Usai Tertabrak 3 Kendaraan
Pejalan kaki tewas usai tertabrak 3 kendaraan di Sukabumi (Foto : MPI)
A
A
A

 

SUKABUMI - Tragis, seorang pejalan kaki tewas tertabrak 3 kendaraan berturut-turut di depan markas Kodim 0607, tepatnya di Jalan RA Kosasih, Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jumat (10/11/2023).

Informasi yang dihimpun, kejadian tersebut terjadi pada sekira pukul 19.45 WIB, korban bernama Asep (50) warga Puri Cibeureum Permai 1, Kelurahan Cibeureumhilir, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi.

Korban mengalami luka pecah kepala akibat tertabrak kendaraan Toyota Agya merah bernomor polisi F 1581 WW.

Lalu, korban tertabrak sepeda motor yang tidak diketahui identitasnya dan kendaraan angkutan kota (angkot) dengan nomor polisi F 1971 TF.

Salah satu saksi di lokasi kejadian, Iyus (49) mengatakan, korban yang baru pulang berbelanja dari pasar untuk keperluan berdagang esok hari, posisinya berada di depan markas Kodim 0607 dan hendak menyebrang ke gang Puri Cibeureum Permai.

"Saat nyebrang, korban tertabrak mobil Toyota Agya warna merah yang datang dari arah Kota Sukabumi menunju Sukaraja. Selang beberapa detik, korban juga tersenggol sepeda motor," ujar Iyus kepada MNC Portal Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/340/3153500/truk_tronton_angkut_barang_elektronik_kebakaran_hebat_di_tol_lampung-JpIo_large.jpg
Truk Tronton Angkut Barang Elektronik Kebakaran Hebat di Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153470/angkot_tabrak_3_motor_di_bogor_6_orang_luka_luka-XSUY_large.jpg
Angkot Tabrak 3 Motor di Bogor, 6 Orang Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/340/3152207/truk_angkut_cairan_pembasmi_serangga_terjun_ke_jurang_dan_meledak_di_padang-7MUL_large.jpg
Truk Angkut Cairan Pembasmi Serangga Terjun ke Jurang dan Meledak di Padang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/338/3151514/pajero_ringsek_usai_tabrakan_dengan_truk_di_jakut-S5dE_large.jpg
Pajero Ringsek Usai Tabrakan dengan Truk di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/30/525/3151365/kecelakaan-sXyj_large.jpg
Tragis! Anggota Brimob Tewas Tertimpa Pohon saat Baru Naik Pangkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/338/3150826/kecelakaan-QHSg_large.jpg
Rem Mendadak, 4 Kendaraan Kecelakaan Beruntun di Tol MBZ
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement