Tragis! Pejalan Kaki Tewas Bersimbah Darah Usai Tertabrak 3 Kendaraan

SUKABUMI - Tragis, seorang pejalan kaki tewas tertabrak 3 kendaraan berturut-turut di depan markas Kodim 0607, tepatnya di Jalan RA Kosasih, Desa Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jumat (10/11/2023).

Informasi yang dihimpun, kejadian tersebut terjadi pada sekira pukul 19.45 WIB, korban bernama Asep (50) warga Puri Cibeureum Permai 1, Kelurahan Cibeureumhilir, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi.

Korban mengalami luka pecah kepala akibat tertabrak kendaraan Toyota Agya merah bernomor polisi F 1581 WW.

Lalu, korban tertabrak sepeda motor yang tidak diketahui identitasnya dan kendaraan angkutan kota (angkot) dengan nomor polisi F 1971 TF.

Salah satu saksi di lokasi kejadian, Iyus (49) mengatakan, korban yang baru pulang berbelanja dari pasar untuk keperluan berdagang esok hari, posisinya berada di depan markas Kodim 0607 dan hendak menyebrang ke gang Puri Cibeureum Permai.

"Saat nyebrang, korban tertabrak mobil Toyota Agya warna merah yang datang dari arah Kota Sukabumi menunju Sukaraja. Selang beberapa detik, korban juga tersenggol sepeda motor," ujar Iyus kepada MNC Portal Indonesia.