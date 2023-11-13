Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Dukung Ganjar Jadi Presiden, Abuya Muhtadi Titip Pesan agar Selalu Menebar Kebaikan

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Senin, 13 November 2023 |22:36 WIB
Dukung Ganjar Jadi Presiden, Abuya Muhtadi Titip Pesan agar Selalu Menebar Kebaikan
Ganjar Pranowo silaturahmi dengan Abuya Muhtadi. (Foto: Dok Ist)
PANDEGLANG - Calon presiden Ganjar Pranowo bersilaturahmi ke kediaman Abuya Muhtadi di Pondok Pesantren Roudatul Ulum, Kampung Cidahu, Dusun Tanagara, Kecamatan Cadasari, Kabupatan Pandeglang, Provinsi Banten, Senin (13/11/2023).

Ganjar dan Abuya Muhtadi membahas situasi sosial dan politik di kemasyarakat saat ini. Ganjar juga mendapatkan nasihat dari Abuya KH. Ahmad Muhtadi bin Dimyathi al-Bantani agar selalu konsisten untuk menebar kebaikan kepada masyarakat Indonesia.

"Ya mendapatkan nasihat-nasihat dari orang tua tentang kebaikan dan kesabaran," ungkap Ganjar.

Menurut Ganjar, Abuya Muhtadi berpesan tentang persatuan dan meminta agar tidak ada perpecahan ditenngah situasi sosial dan politik saat ini, terutama dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Ya semua merasakan bahwa semua kondisi ini perlu disikapi dengan ketenangan, jangan sampai menimbulkan perpecahan, (itu nasihat beliau)," tutur Ganjar.

Ganjar sepakat dengan Abuya Muhtadi. Mantan gubernur Jawa Tengah ini mengajak semua lapisan masyarakat untuk tetap tenang dan tetap menjaga kondusifitas dalam kontestasi Pilpres 2024 ini.

"Maka saya sampaikan tadi semua harus sabar, dijalani sampai saling mengingatkan. Kalau orang jawa bilang dalam kondisi seperti ini harus eling lan waspada (ingat dan mawas diri)," tegas Ganjar.

