HOME NEWS NEWS

Meriahkan Uang Kaget, Susaningtyas Kertopati Disambut Heboh Emak-Emak

Didik Dono , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |02:08 WIB
Meriahkan Uang Kaget, Susaningtyas Kertopati Disambut Heboh <i>Emak-Emak</i>
Susaningtyas Kertopati. (Foto: Didik Dono)
A
A
A

WONOSOBO – Nefo Handayani Kertopati selaku Ketua DPP Partai Perindo Bidang Siber dan Hankam yang juga Caleg Partai Perindo Dapil Jateng 6 Nomor Urut 1, mendapatkan sambutan meriah dari warga Wonosobo saat memeriahkan program Uang Kaget.

Saat tiba di lokasi, Susaningtyas langsung diajak berswafoto oleh warga yang mayoritas ibu-ibu alias emak-emak. Susaningtyas pun setelahnya begitu antusias mengikuti program unggulan MNCTV itu, Senin (13/11/2023).

Menurut Susaningtyas, program Uang Kaget ini benar-benar membikin kaget warga Wonosobo. Meski diiringi hujan saat berkeliling membeli barang, dia bahagia melihat semangat Bu Rentes.

BACA JUGA:

Caleg Perindo Sumsel Diminta Saling Bantu Optimalkan Raihan Suara 

“Luar biasa sekali, semoga bermanfaat dan juga membuat UMKM di Wonosobo turut maju dengan adanya program Uang Kaget,” ucap Nuning,

Nuning berharap, Uang Kaget tersebut dapat bermanfaa dan barang yang dibeli bisa membantu keluarga membuka usaha baru jualan dan usaha tambal ban.

Sementara itu, penerima bantuan, Keluarga Wahidi tak menyangka tim uang kaget lagi MNCTV datang langsung ke rumahnya membawa yang cash Rp15 juta. Keluarga Wahidi langsung histeris dan terharu begitu menerima uang kaget.

BACA JUGA:

Megawati Ajak Kawal Pemilu dengan Nurani, Partai Perindo: Skandal MK Awal Kecurangan 

Puluhan warga ikut terharu dan bahagia. Diwakilkan oleh sang istri, Ibu Rentes, warga Dusun Kalitulang, Desa Gondang, Kecamatan Watumalang, Wonosobo ini diajak Susaningtyas atau yang akrab dipanggil Bu Nuning menuju Pasar Induk Wonosobo.

Kehebohan terjadi saat Susaningtyas dan Bu Rentes berbelanja berbagai barang yang dibutuhkan. Warga tak henti-hentinya memberikan dukungan.

Bahkan Susaningtyas merogoh kocek sendiri membantu membayar sepatu bola dan peralatan sepakbola bagi anak Bu Rentes. Susaningtyas berkali-kali membantu Bu Rentes menawar barang.

