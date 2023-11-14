Susaningtyas Kertopati: Semoga UMKM Wonosobo Ikut Maju Lewat Uang Kaget

WONOSOBO – Nefo Handayani Kertopati selaku Ketua DPP Partai Perindo Bidang Siber dan Hankam yang juga Caleg Partai Perindo Dapil Jateng 6 Nomor Urut 1 memuji program Uang Kaget. Menurutnya, program tersebut bisa mengangkat UMKM setempat.

“Luar biasa sekali, semoga bermanfaat dan juga membuat UMKM di Wonosobo turut maju dengan adanya program Uang Kaget,” ucap Nuning, Senin (13/11/2023).

Menurut Susaningtyas, program Uang Kaget ini benar-benar membikin kaget warga Wonosobo. Meski diiringi hujan saat berkeliling membeli barang, dia bahagia melihat semangat keluarga penerima bantuan.

BACA JUGA:

Nuning berharap, Uang Kaget tersebut dapat bermanfaat dan barang yang dibeli bisa membantu keluarga membuka usaha baru jualan dan usaha tambal ban.

Susaningtyas mengikuti Uang Kaget di Dusun Kalitulang, Desa Gondang, Kecamatan Watumalang, Wonosobo Saat tiba di lokasi, Susaningtyas langsung diajak berswafoto oleh warga yang mayoritas ibu-ibu alias emak-emak.

Sementara itu, penerima bantuan, Keluarga Wahidi tak menyangka tim uang kaget lagi MNCTV datang langsung ke rumahnya membawa yang cash Rp15 juta. Keluarga Wahidi langsung histeris dan terharu begitu menerima uang kaget.

Puluhan warga ikut terharu dan bahagia. Diwakilkan oleh sang istri, Ibu Rentes, warga Dusun Kalitulang, Desa Gondang, Kecamatan Watumalang, Wonosobo ini diajak Susaningtyas atau yang akrab dipanggil Bu Nuning menuju Pasar Induk Wonosobo.

BACA JUGA:

Kehebohan terjadi saat Susaningtyas dan Bu Rentes berbelanja berbagai barang yang dibutuhkan. Warga tak henti-hentinya memberikan dukungan.

Bahkan Susaningtyas merogoh kocek sendiri membantu membayar sepatu bola dan peralatan sepakbola bagi anak Bu Rentes. Susaningtyas berkali-kali membantu Bu Rentes menawar barang.