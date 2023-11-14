Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Susaningtyas Kertopati: Semoga UMKM Wonosobo Ikut Maju Lewat Uang Kaget

Didik Dono , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |03:26 WIB
Susaningtyas Kertopati: Semoga UMKM Wonosobo Ikut Maju Lewat Uang Kaget
Susaningtyas Kertopati. (Foto: Didik Dono)
A
A
A

WONOSOBO – Nefo Handayani Kertopati selaku Ketua DPP Partai Perindo Bidang Siber dan Hankam yang juga Caleg Partai Perindo Dapil Jateng 6 Nomor Urut 1 memuji program Uang Kaget. Menurutnya, program tersebut bisa mengangkat UMKM setempat.

“Luar biasa sekali, semoga bermanfaat dan juga membuat UMKM di Wonosobo turut maju dengan adanya program Uang Kaget,” ucap Nuning, Senin (13/11/2023).

Menurut Susaningtyas, program Uang Kaget ini benar-benar membikin kaget warga Wonosobo. Meski diiringi hujan saat berkeliling membeli barang, dia bahagia melihat semangat keluarga penerima bantuan.

 BACA JUGA:

Nuning berharap, Uang Kaget tersebut dapat bermanfaat dan barang yang dibeli bisa membantu keluarga membuka usaha baru jualan dan usaha tambal ban.

Susaningtyas mengikuti Uang Kaget di Dusun Kalitulang, Desa Gondang, Kecamatan Watumalang, Wonosobo Saat tiba di lokasi, Susaningtyas langsung diajak berswafoto oleh warga yang mayoritas ibu-ibu alias emak-emak.

Sementara itu, penerima bantuan, Keluarga Wahidi tak menyangka tim uang kaget lagi MNCTV datang langsung ke rumahnya membawa yang cash Rp15 juta. Keluarga Wahidi langsung histeris dan terharu begitu menerima uang kaget.

Puluhan warga ikut terharu dan bahagia. Diwakilkan oleh sang istri, Ibu Rentes, warga Dusun Kalitulang, Desa Gondang, Kecamatan Watumalang, Wonosobo ini diajak Susaningtyas atau yang akrab dipanggil Bu Nuning menuju Pasar Induk Wonosobo.

 BACA JUGA:

Kehebohan terjadi saat Susaningtyas dan Bu Rentes berbelanja berbagai barang yang dibutuhkan. Warga tak henti-hentinya memberikan dukungan.

Bahkan Susaningtyas merogoh kocek sendiri membantu membayar sepatu bola dan peralatan sepakbola bagi anak Bu Rentes. Susaningtyas berkali-kali membantu Bu Rentes menawar barang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135/partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186133/sekjen_partai_perindo-B94K_large.jpg
Serahkan SK Definitif ke DPW dan DPD, Sekjen Perindo Berikan Pengarahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186119/dpp_perindo_serahkan_sk_definitif_3_ketua_dpd_di_jawa_barat-OBVQ_large.jpg
DPP Perindo Serahkan SK Definitif 3 Ketua DPD di Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186096/dpp_partai_perindo_serahkan_sk_plt_definitif_ke_ketua_dpw_perindo_bangka_belitung-5qr9_large.jpg
DPP Partai Perindo Serahkan SK Plt Definitif ke Ketua DPW Perindo Bangka Belitung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185901/dpw_partai_perindo_jabar_rifqi_ali_mubarok_menyerahkan_dokumen_kepada_koordinator_divisi_hukum_dan_diklat_bawaslu_jabar_usep_agus_jauhari-JMi1_large.jpg
Perindo Jabar Akan Bentuk DPRT di 5.000 Desa, Siap Menangi Pemilu 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185857/ketua_dpw_partai_perindo_papua_pegunungan_john_richard_banua-O21L_large.jpg
Jabat Ketua DPW Papua Pegunungan, John Richard Banua Siap Majukan Partai Perindo
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement