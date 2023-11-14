Puji Program Uang Kaget, Susaningtyas Kertopati: Luar Biasa Bermanfaat

WONOSOBO – Ketua DPP Partai Perindo Bidang Siber dan Hankam yang juga Caleg Partai Perindo Dapil Jateng 6 Nomor Urut 1, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati menyebut program Uang Kaget sebagai program televisi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

“Luar biasa sekali, semoga bermanfaat dan juga membuat UMKM di Wonosobo turut maju dengan adanya program Uang Kaget,” ucap Nuning, Senin (13/11/2023).

Wanita yang biasa disapa Nuning berharap, Uang Kaget tersebut dapat bermanfaat dan barang yang dibeli bisa membantu keluarga penerima bantuan dalam membuka usaha baru jualan dan usaha tambal ban.

Sementara itu, Kepala Pasar Induk Wonosobo, Heri Setiawan sangat berterima kasih dengan program Uang Kaget ini. “Program ini dapat membantu UMKM warga Wonosobo agar lebih maju,” ucapnya.

Susaningtyas mengikuti Uang Kaget di Dusun Kalitulang, Desa Gondang, Kecamatan Watumalang, Wonosobo Saat tiba di lokasi, Susaningtyas langsung diajak berswafoto oleh warga yang mayoritas ibu-ibu alias emak-emak.

Sementara itu, penerima bantuan, Keluarga Wahidi tak menyangka tim uang kaget lagi MNCTV datang langsung ke rumahnya membawa yang cash Rp15 juta. Keluarga Wahidi langsung histeris dan terharu begitu menerima uang kaget.

Puluhan warga ikut terharu dan bahagia. Diwakilkan oleh sang istri, Ibu Rentes, warga Dusun Kalitulang, Desa Gondang, Kecamatan Watumalang, Wonosobo ini diajak Susaningtyas atau yang akrab dipanggil Bu Nuning menuju Pasar Induk Wonosobo.

Kehebohan terjadi saat Susaningtyas dan Bu Rentes berbelanja berbagai barang yang dibutuhkan. Warga tak henti-hentinya memberikan dukungan.