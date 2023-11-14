Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

5 Fakta Danau Tiberias di Israel, Ternyata Punya Sumber Air Terbesar

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 14 November 2023 |15:15 WIB
5 Fakta Danau Tiberias di Israel, Ternyata Punya Sumber Air Terbesar
Ilustrasi (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Ketahui fakta danau Tiberias di Israel yang dipercayai akan muncul sebagai penyelamat Yahudi. Adapun danau Tiberias yang letaknya dekat dengan dataran tinggi Golan serta terbesar di Israel.

Danau Tiberias juga dikenal dengan sebutan danau Galilea yang menjadi ikonik dan daya tarik para peziarah Kristen untuk mengunjunginya.

Berikut fakta danau Tiberias di Israel dilansir dari Factnet:

1. Punya Pemandangan Indah

Danau ini dikelilingi oleh pemandangan yang indah, termasuk perbukitan yang subur, desa-desa yang menawan, dan pantai-pantai yang indah. Pengunjung dapat menikmati pemandangan yang menakjubkan sambil bersantai di tepi pantai atau menjelajahi jalur pendakian terdekat.

2. Punya Sumber Air Terbesar

Danau ini menjadi sebagai sumber air penting bagi wilayah tersebut, Memasok air minum dan irigasi untuk keperluan pertanian. Airnya juga digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air.

Ini adalah rumah bagi beragam kehidupan laut.

