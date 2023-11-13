Peringatkan Lebanon, Israel Ancam Ulangi Kekejaman Terhadap Warga Gaza di Beirut

TEL AVIV - Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant memperingatkan Lebanon tentang kemungkinan terlibat dalam perang Negara Zionis itu melawan Hamas di Jalur Gaza. Gallant mengatakan Israel tahu bagaimana mengulangi tindakannya Gaza terhadap Beirut, lapor Anadolu.

BACA JUGA: Pemimpin Hizbullah Peringatkan Perang Akan Meluas di Timur Tengah jika Pemboman Gaza Terus Berlanjut

Komentar tersebut mengacu pada warga Palestina yang berjalan dengan bendera putih di sepanjang pantai menuju selatan atas perintah tentara Israel.

“Saya melihat warga Gaza berjalan dengan bendera putih di sepanjang pantai, menuju ke selatan,” kata Gallant.

Dia membuat penilaian mengenai ketegangan di sepanjang perbatasan Lebanon selama kunjungan ke pangkalan militer di Israel utara. Dia mengklaim Hizbullah menyeret Lebanon ke dalam potensi perang dan melakukan kesalahan.

“Jika Hizbullah melakukan kesalahan seperti itu, pihak yang akan menanggung dampaknya terutama adalah warga Lebanon. Kami tahu apa yang kami lakukan di Beirut seperti yang kami lakukan di Gaza,” kata Gallant sebagaimana dilansir Middle East Monitor.