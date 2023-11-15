Rapat Konsolidasi, DPW Perindo Banten Optimis Seluruh TPS Bakal Terisi Saksi

SERANG – DPW Partai Perindo Banten menggelar konsolidasi pembentukan rekruter dan saksi hingga tingkat TPS. Perindo Banten menargetkan rekrutmen saksi yang bertugas di TPS segera tuntas. Saat ini, Perindo terus berusaha memenuhi jumlah saksi di semua wilayah.

Ketua Harian DPW Perindo Banten, Ratu Siti Romlah mengatakan, Perindo Banten menargetkan rekrutmen saksi yang bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) segera dituntaskan. Dalam kegiatan yang berlangsung di salah satu rumah makan di Kota Serang, selain Ratu Siti Romlah, juga hadir jajaran pengurus DPW dan DPD Se-Banten

“Selain mengawal suara, saksi diharapkan juga mampu mendongkrak jumlah pemilih Partai Perindo,” ucap Siti Romlah, Selasa (14/11/2023).

Siti Romlah berharap semua mesin partai bergerak mulai dari bakal calon legislatif (bacaleg) untuk pemenuhan saksi seluruh Banten. Dirinya optimistis Partai Perindo akan meraup suara sesuai yang ditargetkan.

“Kami terus melakukan koordinasi antara para Caleg DPR RI dengan DPW, DPD dan DPC untuk membentuk rekruter. Mereka yang nantinya merekrut para saksi yang akan bertugas di setiap TPS,” sambungnya.

Siti Romlah menambahkan, saksi akan hadir di TPS untuk menyaksikan seluruh proses pemilu, mulai dari pencoblosan hingga penghitungan. Selain itu juga memiliki peran untuk rekrutmen pemilih yang akan digerakkan saksi (PDS) di TPS tersebut.