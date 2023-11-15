Advertisement
Persiapan Pemilu 2024, DPW Jabar Gelar Rakor Pembentukan Rekruter Saksi TPS

Arif Budianto , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |05:48 WIB
Rakor DPW Perindo Jabar. (Foto: Arif Budianto)
BANDUNG - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Perindo Jawa Barat megnadakan Rapat Koordinasi Strategi Pemenangan dan Pembentukan Rekruter Saksi di Kabupaten Bandung Bersama Pengurus DPW Partai Perindo Jawa Barat dan Caleg DPR RI Dapil Jabar di Mandor DPW Perindo Jabar, Jalan Cipaganti, Kota Bandung, Selasa (14/11/2023). 

Ketua DPW Partai Perindo Jabar Brigjen TNI ( Purn) Umar Sanusi optimistis seluruh tempat pemungutan suara (TPS) di Jawa Barat akan diisi para saksi dari Perindo. Saat ini, Perindo terus berusaha memenuhi jumlah saksi di semua wilayah. 

Rapat koordinasi dan edukasi kepada para rekruter ini penting agar target penempatan saksi di setiap TPS di Jabar bisa tercapai. Perindo Jabar sendiri menargetkan merekrut 140.450 saksi di Jabar. Jumlah tersebut tersebar di semua wilayah hingga tingkat desa. 

“Kami ingin ini terorganisir dengan baik dan bisa secepatnya. Karena peran para saksi sangat penting. Mereka akan memantau suara kita di lapangan,” jelas dia. 

“Saat ini progresnya sudah cukup bagus, kami optimistis hingga 30 November 2023 ini, target kami untuk mengisi semua TPS dengan saksi Perindo bisa tercapai,” sambungnya. 

Halaman:
1 2
      
