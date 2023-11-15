Advertisement
DPW Perindo Banten Targetkan Saksi TPS Dongkrak Jumlah Pemilih

Mahesa Apriandi , Jurnalis-Rabu, 15 November 2023 |03:28 WIB
DPW Perindo Banten Targetkan Saksi TPS Dongkrak Jumlah Pemilih
Ratu Siti Romlah.
A
A
A

SERANG – Ketua Harian DPW Perindo Banten, Ratu Siti Romlah mengatakan Perindo Banten menargetkan rekrutmen saksi yang bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) segera dituntaskan.

Siti Romlah berharap semua mesin partai bergerak mulai dari bakal calon legislatif (bacaleg) untuk pemenuhan saksi seluruh Banten. Dirinya optimistis Partai Perindo akan meraup suara sesuai yang ditargetkan.

“Kami terus melakukan koordinasi antara para Caleg DPR RI dengan DPW, DPD dan DPC untuk membentuk rekruter. Mereka yang nantinya merekrut para saksi yang akan bertugas di setiap TPS,” sambungnya.

Ganjar-Mahfud Nomor Urut 3, Angela Tanoesoedibjo: Persatuan Indonesia, Perindo! 

Adapun DPW Perindo Banten mengadakan konsolidasi rekrutmen saksi TPS. Dalam kegiatan yang berlangsung di salah satu rumah makan di Kota Serang, selain Ratu Siti Romlah, juga hadir jajaran pengurus DPW dan DPD Se-Banten

“Selain mengawal suara, saksi diharapkan juga mampu mendongkrak jumlah pemilih Partai Perindo,” ucap Siti Romlah, Selasa (14/11/2023).

Siti Romlah menambahkan, saksi akan hadir di TPS untuk menyaksikan seluruh proses pemilu, mulai dari pencoblosan hingga penghitungan. Selain itu juga memiliki peran untuk rekrutmen pemilih yang akan digerakkan saksi (PDS) di TPS tersebut.

