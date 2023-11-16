Konsolidasi di Pali, Perindo Optimis Menangkan Pemilu 2024

PALI - Partai Perindo optimis bakal meraih kemenangan di Pemilu 2024. Para kader dan simpatisan merapatkan barisan untuk memuluskan jalan menuju kemenangan.

Salah satunya dengan menggelar rapat koordinasi struktur dan konsolidasi Caleg DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali, Provinsi Sumatera Selatan.

Rasa optimis itu diungkapkan Caleg DPR RI Zulkarnain Adinegara yang merupakan Jenderal Bintang 2 Purnawirawan Polri menyatakan, dengan adanya konsolidasi ini siap bersinergi untuk memenangkan Pemilu 2024.

"Kita bersinergi membentuk kekompakan, membangun sinergitas bagaimana teman-teman seluruh caleg pada saatnya nanti akan menjadi saksi bagi Partai Perindo yang solid, kita berikhtiar dengan kondisi yang ada," ujar Zulkarnain.