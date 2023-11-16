Curiga Istri Selingkuh di Arab Saudi, Pria Ini Malah Aniaya Anaknya

SUKABUMI - Seorang ayah berinisial W, melakukan kekejaman terhadap anak kandungnya yang berusia 6 tahun. Kekerasan tersebut di dasari kecemburuan.

Kapolres Sukabumi, AKBP Maruly Padede mengatakan, motif pelaku ini terungkap sebagai tindakan pelampiasan kekesalannya dalam perselisihan dengan istrinya.

"W selaku ayah kandung karena merasa cemburu dan sedang bertengkar dengan istrinya yaitu ibu kandung dari ABH tersebut," kata AKBP Maruly Padede, Kamis (16/11/2023).

Perseteruan ini mencapai puncaknya ketika W mencurigai istrinya memiliki hubungan lain dengan warga setempat. Sebagai bentuk pelampiasan kekesalannya, W melakukan kekerasan terhadap anaknya dan merekam aksi bejat tersebut.

"Video kekejaman ini kemudian dikirimkan kepada istrinya yang berada di Arab Saudi. Setelah menerima rekaman tersebut, sang istri mengunggahnya ke Facebook, yang membuat video tersebut menjadi viral dan menarik perhatian polres Sukabumi," terangnya.

Diberitakan Sebelumnya, AR, bocah perempuan berusia 6 tahun, menjadi korban kekejaman ayah kandung di Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Tindak kekerasan pelaku terungkap setelah ibu kandung korban yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), mengunggah video perbuatan keji suaminya melalui akun Facebook Anitta Nitta (Desi Yulianti).