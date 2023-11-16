Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JABAR

Curiga Istri Selingkuh di Arab Saudi, Pria Ini Malah Aniaya Anaknya

Ilham Nugraha , Jurnalis-Kamis, 16 November 2023 |11:30 WIB
Curiga Istri Selingkuh di Arab Saudi, Pria Ini Malah Aniaya Anaknya
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

SUKABUMI - Seorang ayah berinisial W, melakukan kekejaman terhadap anak kandungnya yang berusia 6 tahun. Kekerasan tersebut di dasari kecemburuan.

Kapolres Sukabumi, AKBP Maruly Padede mengatakan, motif pelaku ini terungkap sebagai tindakan pelampiasan kekesalannya dalam perselisihan dengan istrinya.

"W selaku ayah kandung karena merasa cemburu dan sedang bertengkar dengan istrinya yaitu ibu kandung dari ABH tersebut," kata AKBP Maruly Padede, Kamis (16/11/2023).

Perseteruan ini mencapai puncaknya ketika W mencurigai istrinya memiliki hubungan lain dengan warga setempat. Sebagai bentuk pelampiasan kekesalannya, W melakukan kekerasan terhadap anaknya dan merekam aksi bejat tersebut.

"Video kekejaman ini kemudian dikirimkan kepada istrinya yang berada di Arab Saudi. Setelah menerima rekaman tersebut, sang istri mengunggahnya ke Facebook, yang membuat video tersebut menjadi viral dan menarik perhatian polres Sukabumi," terangnya.

Diberitakan Sebelumnya, AR, bocah perempuan berusia 6 tahun, menjadi korban kekejaman ayah kandung di Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Tindak kekerasan pelaku terungkap setelah ibu kandung korban yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), mengunggah video perbuatan keji suaminya melalui akun Facebook Anitta Nitta (Desi Yulianti).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184421/penganiayaan-FPe7_large.jpg
Terungkap, Pria 'Love Scamming' di Depok Tak Hanya Aniaya Satu Wanita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184326/abraham-xH1s_large.jpg
Tampang Bengis Pria yang Aniaya Pacar karena Tolak Ajakan Berbuat Kriminal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/338/3183660/penganiayaan-5C0W_large.jpg
Polisi Buru Penganiaya Karyawan Restoran Viral di Tebet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/338/3177066/penganiayaan-bZzO_large.jpg
Brutal, 2 Kuli Bangunan Aniaya Pasangan Kekasih di Penjaringan Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/07/338/3175009/penganiayaan-e8pU_large.jpg
Sadis, Pelajar Bacok Pelajar Lain di Toko Kelontong Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/28/338/3173075/penjara-ZYsI_large.jpg
Penganiaya Kurir COD di Bekasi Serahkan Diri, Ini Alasannya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement