Ulama dan Kiai Tasikmalaya Dukung Ganjar-Mahfud: Pantas Memimpin Indonesia

TASIKMALAYA - Pasangan calon presiden (capres) Ganjar Pranowo dan calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD merupakan sosok yang pantas untuk memimpin Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Koordinator Wilayah (Korwil) Harokah Muslim Jawa Barat, Kiai Ujang Supriyatna usai Harokah Muslim Jawa Barat terdiri dari Ulama, Kiai, Pimpinan Pondok Pesantren serta Aktivis Forum Silahturahmi Umat Islam Indonesia yang ada di wilayah Tasikmalaya, mendeklarasikan dukungan kepada Ganjar-Mahfud.

Dukungan datang dari Ulama, Kiai, Pimpinan Pondok Pesantren serta Aktivis Forum Silahturahmi Umat Islam Indonesia yang ada di wilayah Tasikmalaya yang tergabung dalam Harokah Muslim Jawa Barat.

Ikrar deklarasi dukungan dikukuhkan di Tasikmalaya, Jawa Barat, Rabu 15 November 2023. Deklarasi dukungan bagi pasangan capres-cawapres nomor 3 ini diwadahi Harokah Muslim Jabar untuk Ganjar-Mahfud, bersama Himpunan Santri Nusantara (Hisnu).

“Karena Pak Ganjar dan Pak Mahfud mampu bisa untuk melaksanakan memimpin bangsa Indonesia lebih baik dan maju,” kata Kiai Ujang dalam keterangan tertulis, di Tasikmalaya, Jawa Barat.

Ganjar dan Mahfud, menurut Kiai Ujang memiliki latar belakang yang tidak perlu diragukan lagi. Ganjar pernah menjadi Gubernur Jawa Tengah selama dua periode. Sementara Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), mantan anggota DPR.

Mahfud MD juga masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). “Apalagi, Pak Ganjar dan Pak Mahfud memang orang jenius pengalamannya tidak diragukan,” ujarnya.