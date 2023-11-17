Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Mantapkan Strategi Menangi Pemilu 2024, Partai Perindo Konsolidasi di Muara Enim

Edwinsyah Satria , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |14:54 WIB
Mantapkan Strategi Menangi Pemilu 2024, Partai Perindo Konsolidasi di Muara Enim
Juru Bicara DPP Partai Perindo Ike Juliestiati. (iNews/Edwinsyah Satria)
A
A
A

 

MUARA ENIM – Partai Persatuan Indonesia (Perindo) bertekad memenangkan Pemilu 2024. Untuk itu, koordinasi dan komunikasi intens dilakukan mulai dari tingkat bawah hingga pusat.

Salah satunya dengan konsolidasi dan komunikasi. Selain itu, mengatur strategi agar bisa meraih kemenangan. baik itu di daerah mapun pusat. Melalui pengurus pusat yang datang ke daerah, strategi-strategi diberikan agar kemenangan bisa diraih dengan keselarasan strategi.

Juru Bicara DPP Partai Perindo, Ike Juliastiati mengatakan saat ini partai terus melakukan kordinasi dan komunikasi, baik itu dengan kader maupun dengan para caleg. Upaya ini dilakukan agar setiap caleg baik itu daerah maupun pusat bisa memiliki tujuan dan strategi yang sama.

Hal-hal yang perlu diprioritaskan juga ditekankan kepada para caleg dan kader. Diharapkan dengan komunikasi yang terjalin dari tingkat bawah ini, kemenangan partai bisa diraih.

“Kita berkonsolidasi bersinergi, bersatu, berjuang untuk meraih kemenangan di Pemilu 204. Mulai dari caleg DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten maupun pengurus DPP, DPW, DPD di sini kita bertemu untuk meraih kemenangan dengan strategi-strategi yang kita bahas,” ujar Ike, Kamis (16/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834/wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135/partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186133/sekjen_partai_perindo-B94K_large.jpg
Serahkan SK Definitif ke DPW dan DPD, Sekjen Perindo Berikan Pengarahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186119/dpp_perindo_serahkan_sk_definitif_3_ketua_dpd_di_jawa_barat-OBVQ_large.jpg
DPP Perindo Serahkan SK Definitif 3 Ketua DPD di Jabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186096/dpp_partai_perindo_serahkan_sk_plt_definitif_ke_ketua_dpw_perindo_bangka_belitung-5qr9_large.jpg
DPP Partai Perindo Serahkan SK Plt Definitif ke Ketua DPW Perindo Bangka Belitung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/340/3185901/dpw_partai_perindo_jabar_rifqi_ali_mubarok_menyerahkan_dokumen_kepada_koordinator_divisi_hukum_dan_diklat_bawaslu_jabar_usep_agus_jauhari-JMi1_large.jpg
Perindo Jabar Akan Bentuk DPRT di 5.000 Desa, Siap Menangi Pemilu 2029
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement