Mantapkan Strategi Menangi Pemilu 2024, Partai Perindo Konsolidasi di Muara Enim

MUARA ENIM – Partai Persatuan Indonesia (Perindo) bertekad memenangkan Pemilu 2024. Untuk itu, koordinasi dan komunikasi intens dilakukan mulai dari tingkat bawah hingga pusat.

Salah satunya dengan konsolidasi dan komunikasi. Selain itu, mengatur strategi agar bisa meraih kemenangan. baik itu di daerah mapun pusat. Melalui pengurus pusat yang datang ke daerah, strategi-strategi diberikan agar kemenangan bisa diraih dengan keselarasan strategi.

Juru Bicara DPP Partai Perindo, Ike Juliastiati mengatakan saat ini partai terus melakukan kordinasi dan komunikasi, baik itu dengan kader maupun dengan para caleg. Upaya ini dilakukan agar setiap caleg baik itu daerah maupun pusat bisa memiliki tujuan dan strategi yang sama.

Hal-hal yang perlu diprioritaskan juga ditekankan kepada para caleg dan kader. Diharapkan dengan komunikasi yang terjalin dari tingkat bawah ini, kemenangan partai bisa diraih.

“Kita berkonsolidasi bersinergi, bersatu, berjuang untuk meraih kemenangan di Pemilu 204. Mulai dari caleg DPR RI, DPRD provinsi dan kabupaten maupun pengurus DPP, DPW, DPD di sini kita bertemu untuk meraih kemenangan dengan strategi-strategi yang kita bahas,” ujar Ike, Kamis (16/11/2023).