Soroti Insiden 2 Pesawat TNI AU Jatuh, Partai Perindo Minta Panglima TNI Beri Atensi dan Investigasi

JAKARTA - Pengamat militer sekaligus Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati menyoroti soal jatuhnya dua pesawat tempur Super Tucano milik TNI Angkatan Udara (AU) di daerah Pasuruan Jawa Timur, Kamis, (16/11/2023). Dalam insiden tersebut, empat awak pesawat dilaporkan gugur.

Menurut Nuning, sapaan akrab Susaningtyas Nefo Handayani Kertapati, penyebab jatuhnya pesawat tersebut memiliki banyak variabel. Nuning pun meminta pihak TNI untuk segera menerjunkan tim investigasi.

"Kita tidak bisa mengenyampingkan investigasi. Mengapa investigasi itu harus? Agar dapat diketahui penyebabnya secara terperinci. Panglima TNI sebelum pensiun sebaiknya memberikan atensi khusus untuk masalah ini," kata Nuning kepada wartawan, Jumat (17/11/2023).

Nuning mengatakan, dengan adanya investigasi tersebut, dapat diketahui apakah penyebabnya karena human error, kesehatan pilot, kelebihan beban, atau faktor cuaca yang buruk.

"Atau perawatan tidak paripurna, bahkan bisa saja ada kanibalisasi peralatan," lanjut Nuning -- yang juga merupakan Caleg DPR RI Dapil Jawa Tengah VI (Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, dan Magelang) ini.

Menurut Nuning, setiap operasi penerbangan selalu ada kirka (Perkiraan Keadaan). Apabila hasil kirka sudah layak terbang tapi jatuh, maka probabilitas faktor luar tak terduga harus diobservasi.

"Memang alutsista kita sudah harus dimodernisasi, atau ditingkatkan perawatannya. Jatuhnya pesawat tidak hanya masalah baru atau tidak baru, atau layak dan tidak layak. Tetapi, kita harus melihat juga proses modernisasi politik anggaran seperti apa bagi alutsista militer. Hal ini harus dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI," pungkasnya.