HOME NEWS NEWS

Ibadah Umrah, Caleg Perindo Venna Melinda Panjatkan Doa Melenggang di Senayan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |21:09 WIB
Ibadah Umrah, Caleg Perindo Venna Melinda Panjatkan Doa Melenggang di Senayan
Venna Melinda. (Foto: Ari Sandita)
A
A
A

JAKARTA - Caleg DPR RI dari Partai Perindo untuk Dapil Jatim VI, Venna Melinda bakal melaksanakan ibadah umrah. Satu doanya usai ibadah umrah nanti, dia berharap bisa duduk di Komisi III DPR RI sehingga dia bisa fokus mengurusi persoalan KDRT.

"Kalau aku itu berdoa, ya Allah kalau banyak manfaat aku bisa terpilih lagi, aku ingin banget masuk Komisi III sesuai dengan apa yaang aku perjuangkan kemarin masalah KDRT," ujar Venna pada wartawan, Jumat (17/11/2023).

Dia menerangkan, jika memang sudah menjadi jalannya saat diberikan jalan oleh Allah SWT, dia bakal berjuang untuk masuk Komisi III. Meski begitu, dia tetap memfokuskan untuk mendoakan anak-anaknya saat melaksanakan ibadah umrah nanti.

"Kalau itu jalannya dari Allah, yah fight lah di Komisi III, khususnya isu-isu perempuan. Namun, jika belum rezeky disitu (berdoa agar di) kasih saya rezeki yang halal, tapi lebih kepada anak yah karena lebih urgen kan Varrell, Athalla, Vania," tuturnya.

Caleg Partai Perindo, partai yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Capres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu menambahkan, ibadah umroh bersama 3 anak tercintanya, Varrell Bramasta, Athalla Naufal, dan Vania Athabina itu baru pertama kali terjadi.

