Ketika Israel Undang Wartawan Lihat Kondisi RS Al-Shifa di Gaza, Tunjukkan Temuan Senjata Hamas

GAZA – Tim BBC memanjat ke kompleks rumah sakit (RS) Al-Shifa di Gaza dalam kegelapan melewati tembok yang runtuh di sekelilingnya, yang dirobohkan dengan buldoser lapis baja pada Selasa (14/11/2023) untuk memungkinkan akses yang lebih aman bagi pasukan Israel.

BBC dan satu kru televisi lainnya adalah jurnalis pertama yang diundang oleh Pasukan Pertahanan Israel (IDF) untuk melihat apa yang menurut Israel ditemukan di situs tersebut.

Penerangan tambahan apa pun di sini berisiko sehingga tim BBC harus meraba-raba melewati kompleks, mengikuti pasukan bersenjata lengkap yang dikirim untuk mengawal tim, melewati tenda darurat, puing-puing, dan orang-orang yang sedang tidur.

Para dokter di rumah sakit tersebut mengatakan mereka telah bekerja tanpa listrik, makanan atau air selama berhari-hari, akibatnya banyak pasien yang sakit kritis meninggal dunia, termasuk bayi yang baru lahir. Orang-orang yang mengungsi akibat pertempuran di Gaza telah berlindung di kompleks rumah sakit.

Namun Israel mengatakan Hamas juga menjalankan jaringan terowongan bawah tanah, termasuk di bawah rumah sakit Al-Shifa.

Pasukan khusus bertopeng yang membawa tim BBC ke dalam gedung melewati puing-puing dan pecahan kaca adalah tanda betapa tegangnya situasi di sini. Kehadiran tim BBC, hanya sehari setelah Israel mengambil alih rumah sakit tersebut, menunjukkan banyak motivasi Israel untuk menunjukkan kepada dunia mengapa mereka ada di sini.

Di koridor unit MRI yang terang benderang, Letnan Kolonel Jonathan Conricus menunjukkan kepada tim yakni tiga simpanan kecil Kalashnikov, amunisi dan rompi antipeluru. IDF mengklaim telah menemukan sekitar 15 senjata, bersama dengan beberapa granat.

Letkol Conricus juga menunjukkan kepada tim tentang beberapa buku dan pamflet militer, dan sebuah peta yang menurutnya ditandai dengan kemungkinan rute masuk dan keluar dari rumah sakit.