Minibus Bermuatan Belasan Orang Terguling di Bali, 6 Tewas dan 9 Terluka

BALI - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Karangasem-Bangli, Bali pada Kamis 16 November 2023 sore. Sebuah minibus bermuatan belasan warga yang pulang dari persembahyangan melaju tak terkendali di sebuah jalanan turunan.

Menurut Kasat Lantas Polres Karangasem AKP Komang Sapta, akibat peristiwa tersebut menyebabkan 15 orang menjadi korban. Di mana, 6 di antaranya meninggal dan sisanya mengalami luka.

"Akibat dari kecelakaan 15 korban, 6 di antaranya meninggal dan 9 lainnya luka-luka," ujarnya.

Komang menjelaskan, bahwa peristiwa itu melibatkan mobil minibus melaju di Nongan dari arah Bangli menuju Karangasem. Saat sampai di lokasi kejadian, pengemudi diduga mengalami hilang kendali.

"Melihat situasi di jalan bahwa jalan tersebut turunan, diduga pengemudi tidak mampu kendalikan mobil sehingga mobil alami oleng dan menabrak pembatas jalan sehingga terguling ke kiri dan menabrak mboil yang terparkir di sebelah kiri jalan," katanya.