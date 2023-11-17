Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS BALI

Minibus Bermuatan Belasan Orang Terguling di Bali, 6 Tewas dan 9 Terluka

Yunda Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |11:41 WIB
Minibus Bermuatan Belasan Orang Terguling di Bali, 6 Tewas dan 9 Terluka
Minibus terguling di Bali (Foto: Yunda Ariesta)
A
A
A

BALI - Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Karangasem-Bangli, Bali pada Kamis 16 November 2023 sore. Sebuah minibus bermuatan belasan warga yang pulang dari persembahyangan melaju tak terkendali di sebuah jalanan turunan.

Menurut Kasat Lantas Polres Karangasem AKP Komang Sapta, akibat peristiwa tersebut menyebabkan 15 orang menjadi korban. Di mana, 6 di antaranya meninggal dan sisanya mengalami luka.

"Akibat dari kecelakaan 15 korban, 6 di antaranya meninggal dan 9 lainnya luka-luka," ujarnya.

Komang menjelaskan, bahwa peristiwa itu melibatkan mobil minibus melaju di Nongan dari arah Bangli menuju Karangasem. Saat sampai di lokasi kejadian, pengemudi diduga mengalami hilang kendali.

"Melihat situasi di jalan bahwa jalan tersebut turunan, diduga pengemudi tidak mampu kendalikan mobil sehingga mobil alami oleng dan menabrak pembatas jalan sehingga terguling ke kiri dan menabrak mboil yang terparkir di sebelah kiri jalan," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/340/3186696/kecelakaan-CtAW_large.jpg
Truk Tronton Tabrak 13 Kendaraan di Lampu Merah Karawang, Dua Orang Tewas  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/338/3186682/gary_iskak-c4b3_large.jpg
Aktor Gery Iskak Meninggal Akibat Kecelakaan Motor di Pesanggrahan Jaksel, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186142/tertabrak_kereta-ztVQ_large.jpg
Tertabrak Kereta, Mobil Jatuh ke Kali di Cengkareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185527/bareskrim_polri-GS6F_large.jpg
Bareskrim Ambil Alih Temuan Ribuan Pil Ekstasi di Kecelakaan Mobil Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184465/truk-gPA7_large.jpg
Truk Muatan Sapi Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184399/ilustrasi_kecelakaan-i0Xq_large.jpg
Kecelakaan Maut di Tol Cipali Tewaskan 5 Orang, Begini Kronologinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement