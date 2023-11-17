Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Suami Selingkuh, Istri Bakar Kosan hingga Menewaskan Anak Tirinya Kelas 2 SD

Gusti Yennosa , Jurnalis-Jum'at, 17 November 2023 |21:31 WIB
BATAM - Sakit hati dan cemburu karena suami diduga selingkuh, seorang ibu di Batam membakar kamar kos yang dihuni anak dan suaminya. Akibatnya, anak tiri pelaku yang masih kelas dua sekolah dasar (SD) berinisial ASA meninggal dunia setelah sempat dirawat beberapa hari di rumah sakit.

Kebakaran yang melanda kamar kos di kawasan Baloi Indah, Batam, pekan lalu melukai ASA. Ternyata, kebakaran tersebut perbuatan Y, yang tidak lain adalah ibu tiri korban.

Hal tersebut terungkap dari keterangan saksi yang diperiksa polisi paska kebakaran tersebut terjadi.

ASA adalah bocah kelas dua SD, ia meninggal dunia setelah sempat dirawat beberapa hari di rumah sakit dengan luka bakar mencapai 80 persen. Bocah kecil itu menjadi korban kemarahan dan kecemburuan ibu tiri yang baru 10 bulan dinikahi Z, ayah kandung korban.

Kapolsek Lubuk Baja, Kompol Yudi Arvian mengatakan, pelaku ditangkap di Pelabuhan Roro Punggur, Jumat (17/11/2023) sore, saat hendak kabur ke Jambi. Pelaku usai kejadian kebakaran memang sempat menghilang, sehingga menimbulkan kecurigaan polisi.

Meski masih didalami, dugaan motif pelaku membakar kamar kos korban adalah disebabkan rasa cemburu pada suaminya.

"Y sendiri diketahui baru menikah secara agama atau siri dengan ayah korban," ujar Kompol Yudi Arvia.

1 2
      
