Lewat Pesta Rakyat, Relawan Gelorakan Dukungan untuk Ganjar-Mahfud di Cilacap

CILACAP - Relawan Sahabat Ganjar menggelar Pesta Rakyat Ganjar-Mahfud #15 di Lapangan Krida Nusantara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada Jumat (17/11/2023).

Mereka mengajak masyarakat untuk menggelorakan dukungan kepada pasangan Capres-Cawapres, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024.

Gelaran konser memukau penonton dengan penampilan gemilang dari Nilam Dermaga, Linda Ayunda, Lekas Sembuh, OM Sera, Hana Monina, Abah Lala. Kemudian, di puncak acara ada Tipe-X yang semakin menyemarakan Pesta Rakyat Ganjar-Mahfud.

UMKM lokal turut mendukung acara tersebut karena memang Sahabat Ganjar ingin memberdayakan pelaku usaha. Sehingga kemeriahan tidak hanya ada di atas panggung Pesta Rakyat Ganjar-Mahfud.

"Kami ingin memberdayakan UMKM lokal dan memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi warga Cilacap," kata Ketua DPC Kabupaten Cilacap, Maryono dalam keterangan tertulisnya.

Dalam kegiatan tersebut, berbagai doorprize menarik seperti perlengkapan elektronik juga dibagikan oleh Sahabat Ganjar kepada pengunjung yang beruntung. Lewat kegiatan tersebut, menjadi bukti konkret kolaborasi antara seni, dukungan terhadap UMKM, dan rasa kebersamaan dalam menyambut pemimpin Indonesia yang baru.

Maryono menambahkan, ribuan warga Cilacap siap mendukung Ganjar-Mahfud menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Sebab, mereka yakin keduanya mampu memimpin bangsa dengan visi-misi terbaiknya.

"Ribuan warga Cilacap pun siap mendukung bapak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia ditahun depan. Warga pun sangat yakin jika pak Ganjar dan pak Mahfud dapat memimpin bangsa dengan visi-misi terbaik mereka," ujar Maryono.