Geger Mayat Perempuan Ditemukan di Tengah Jalan Sampang, Diduga Korban Penganiayaan

Mayat wanita ditemukan di tengah jalan Sampang, diduga korban penganiayaan. (Ilustrasi/Freepik)

SAMPANG - Mayat perempuan berinisial SW (29), asal Pemalang, Jawa Tengah, yang ditemukan di Desa Kara, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang, Madura diduga korban penganiaayaan.

Pasalnya di tubuh korban ditemukan sejumlah luka. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan secara mendalam.

"Dugaan mengarah ke penganiayaan karena bagian tubuhnya ada luka," kata Kasi Humas Polres Sampang Ipda Sujianto, Jumat (17/11/2023).

Menurutnya, sejumlah barang bukti sudah diamankan penyidik. Namun, hasil visum belum keluar.

"Barang bukti berupa handpone korban sudah diamankan semoga menjadi bukti petunjuk untuk mengungkap kasus ini," tuturnya.

Diketahui, mayat perempuan ditemukan di tengah jalan sepi permukiman di Dusun Toroi, Desa Kara, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang Madura, Kamis (16/11/2023) sekitar 14.00 WIB.