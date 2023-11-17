Senggolan dengan Pemotor Lain, Karyawan di Sukabumi Tewas Tergilas Truk

SUKABUMI - Seorang karyawan pabrik sepatu tewas saat akan menyalip truk di depannya. Korban yang mengendarai sepeda motor bersenggolan dengan kendaraan lain hingga terjatuh dan tergilas truk yang akan didahuluinya.

Kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di Jalan Pelabuhan II KM 8, Kampung Tegallega RT 02/20, Kelurahan Lembursitu, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi, Kamis (16/11/2023) sekira pukul 15.50 WIB sore.

Korban bernama Riki Rikantara (31) warga Desa Cisarua, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, meninggal dunia saat pulang dari tempat pekerjaannya di PT GSI, Jalan Pelabuhan II, Desa Bojong, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi.

Kanit Penegakkan Hukum (Gakkum) Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Sukabumi Kota, Ipda Ade Hariswanto mengatakan, peristiwa tersebut berawal dari korban yang melaju dari arah Pangleseran menuju Kota Sukabumi, mengendarai sepeda motor Honda Vario dengan nomor polisi F 8451 MB.

"Saat akan mendahului truk di depannya, dari arah berlawanan secara bersamaan datang kendaraan sepeda motor Yamaha X-Ride yang saat itu dikendarai oleh saudara Dindin. Karena jarak yang sudah terlalu dekat, sehingga terjadi kecelakaan," ujar Ade kepada MNC Portal Indonesia.