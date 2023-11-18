Advertisement
HOME NEWS NEWS

Perkuat UMKM, Caleg DPRD Partai Perindo Dapil X Berikan Pelatihan Merangkai Bunga

Widya Michella , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |13:15 WIB
Perkuat UMKM, Caleg DPRD Partai Perindo Dapil X Berikan Pelatihan Merangkai Bunga
PArtai Perindo perkuat UMKM/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Calon legislatif (caleg) DPRD DKI Dapil 10 Jakarta Barat dari Partai Perindo, Antonius Hartanto menggelar pelatihan merangkai bunga untuk ibu-ibu dan anak muda di wilayah Jakarta Barat.

Antonius mengatakan, pelatihan tersebut sengaja ia lakukan untuk memberikan ilmu untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), atau anak muda yang baru ingin memulai usahanya.

 BACA JUGA:

"Jadi acara ini adalah gimana kita membuat suatu ilmu untuk bisnis UMKM dalam hal ini pelaku usaha yang ingin membuka usaha di bidang florist, atau merangkai bunga," kata Antonius saat ditemui di lokasi pelatihan di Toko bunga Millen Florist, Jakarta Barat, Sabtu (18/11/2023).

"Jadi kita (ingin) mencetak calon pengusaha pengusaha baru, utamanya di bidang florist. Dan yang saya bidik adalah para pelaku usaha atau yang baru mau memulai usaha di wilayah lingkungan Dapil 10 Jakarta Barat," sambungnya.

 BACA JUGA:

Pelatihan tersebut, kata Antonius, sejalan dengan moto partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap dan bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024, yakni memajukan UMKM untuk Indonesia sejahtera.

"Dan kebetulan saya juga ada bidang usaha (florist) ini, ga ada salahnya kita membantu orang-orang yang mau memulai usaha UMKM di bidang florist atau merangkai bunga," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
