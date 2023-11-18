Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tes Urine Positif Narkoba, Oknum Kades di Lampung Diamankan Polisi

Ira Widyanti , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |00:01 WIB
Tes Urine Positif Narkoba, Oknum Kades di Lampung Diamankan Polisi
Illustrasi (foto: dok Okezone)
BANDARLAMPUNG - Oknum Kepala Desa (Kades) Rejosari berinisial MT diamankan anggota Ditresnarkoba Polda Lampung di wilayah Natar, Lampung Selatan, pada Senin 13 November 2023.

Meski tak ditemukan barang bukti, namun hasil ter urine MT positif menggunakan narkoba jenis sabu. Selain MT, petugas juga mengamankan rekan MT berinisial RW yang juga positif narkoba jenis sabu.

Saat dikonfirmasi, Kasubdit II Ditresnarkoba Polda Lampung AKBP Sastra Budi membenarkan adanya penangkapan tersebut.

"Benar, kami ada mengamankan dua orang pada Senin (13/11). Salah satunya merupakan seorang Kades berinisial MT," ujar Sastra Budi, Jumat (17/11/2023).

Sastra menjelaskan, penangkapan oknum Kades itu berawal saat anggotanya melakukan penyelidikan terkait adanya penyalahgunaan Narkotika di Desa Negara Ratu Kecamatan Natar, Lampung Selatan.

"Awalnya anggota saya menyelidiki adanya penyalahgunaan narkotika di daerah tersebut. Dan kita amankan seseorang berinisial ES dirumahnya. ES ini memang sudah jadi TO (target operasi) kita," kata dia.

Setelah dilakukan penggeledahan di tempat ES, petugas menemukan barang bukti berupa sabu siap edar.

"Jadi, sabu-sabu itu sudah dipaket-paketin kecil dan siap edar. Sekitar 30 gram. Ada timbangan juga turut diamankan," jelasnya.

Kemudian, saat ES hendak dibawa ke Mapolda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut. Petugas mendapati dua orang sedang asyik nongkrong-nongkrong. Lantaran curiga, petugas pun menghampirinya.

"Anggota yang curiga langsung menghampiri kedua orang tersebut (MT dan RW) dan turut membawanya ke Mapolda Lampung. Saat dites urine, keduanya positif Narkoba jenis sabu," ungkapnya.

