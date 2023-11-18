Tragis! Pajero Sport Tabrak Pengendara di Kolaka Utara hingga Tewas

KOLAKA UTARA - Seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) bernama Hj. Atika (59), warga Desa Mala-Mala, Kecamatan Kodeoha, Kabupaten Kolaka Utara (Kolut) Sulawesi Tenggara (Sultra) tewas kecelakaan pada pukul 08.00 Wita, Sabtu (18/11/2023). Ia meregang nyawa akibat ditabrak mobil di perempatan Jalan Trans Sulawesi, Desa Sawangoha, Kolut.

Ps. Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Kolut, Aipda Ponadi menjelaskan, korban mengendarai Honda Blade hitam orange dengan Nomor Polisi (Nopol) DT 4298 EJ. Ia ditabrak mobil Mitsubishi Pajero Sport hitam, Nopol B 1915 PJT yang dikemudi Risky Ardiansyah (28), warga Desa Tinanggea, Kecamatan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel). "Korban hendak ke Pasar," ujarnya.

BACA JUGA:

Dijelaskan, mobil yang dikemudi Risky melaju dengan kecepatan sedang bergerak dari arah Selatan menuju ke Utara Kolut. Saat memasuki perempatan Desa Sawangaoha, tiba-tiba muncul korban dari arah Barat menuju Timur.