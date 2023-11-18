Gempa Berkekuatan M5,0 Guncang Tuapejat Kepulauan Mentawai

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 5,0 mengguncang daerah Tuapejat, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Sabtu (18/11/2023). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pada pukul 17.01 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan, pusat gempa berlokasi di 113 kilometer Tenggara Tuapejat. Sementara itu, kedalaman gempa berada di 20 kilometer.

"#Gempa Mag:5.0, 18-Nov-2023 17:01:35WIB, Lok:2.93LS, 100.08BT (113 km Tenggara TUAPEJAT-SUMBAR), Kedalaman:20 Km #BMKG," demikian dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.