Dikira Maling Motor, Ternyata Pria Ini Idap Gangguan Jiwa

BANTUL - Seorang pria tanpa identitas terpaksa digelandang ke kantor polisi karena kedapatan hendak mencuri di wilayah Gadingsari, Sanden, Bantul. Peristiwa ini terjadi pada Jumat (17/11/2023) dini hari.

Kasi Humas Polres Bantul, Iptu I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan, awalnya sekira pukul 04.00 WIB sejumlah warga di Dusun Bantulan, Kalurahan Gadingsari, Sanden Bantul telah mengamankan seorang pria yang diduga hendak mencuri sepeda motor milik warga setempat.

"Orang tersebut kemudian ditangkap bersama ketua RT, dan dukuh setempat lalu diinformasikan ke Polsek Sanden," kata Jeffry, Jumat (17/11/2023).

Petugas yang menerima laporan tersebut kemudian mendatangi lokasi, dan mengamankan pria tanpa identitas itu dan dibawa ke Mapolsek Sanden untuk dimintai keterangan.

"Identitas orang tersebut semula tidak diketahui dan sulit diajak komunikasi," ucapnya.

Selanjutnya, petugas Polsek Sanden berkoordinasi dengan Inafis Polres Bantul untuk mencari identitas pria itu. Setelah ditelusuri, petugas mengetahui bahwa pria tersebut bernama Yarsid Harmanto (25) warga Sragen, Jawa Tengah.

"Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, orang tersebut diduga mengalami gangguan jiwa," lanjutnya.