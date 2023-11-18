Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

TNI AU Ungkap Kesulitan Evakuasi Dua Bangkai Pesawat di Pegunungan Tengger Pasuruan

Avirista Midaada , Jurnalis-Sabtu, 18 November 2023 |17:50 WIB
TNI AU Ungkap Kesulitan Evakuasi Dua Bangkai Pesawat di Pegunungan Tengger Pasuruan
TNI AU ungkap kesulitan evakuasi pesawat yang jatuh/Foto: Avirista
A
A
A

MALANG - Bangkai dua pesawat Super Tucano yang jatuh di Pegunungan Tengger Pasuruan belum berhasil dievakuasi. Sulitnya medan dan berat bangkai pesawat membuat proses evakuasi hanya dilakukan secara manual.

Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI Angkatan Udara (AU) Marsekal Pertama TNI R. Agung Sasongkojati menyatakan, saat ini personel gabungan dari Pusat Kelaikan Keselamatan Terbang dan Kerja TNI (Puslaiklambangjaau) dan Skuadron Teknik Lapangan Udara (Lanud) Abdulrahman Saleh, Malang tengah berupaya melakukan evakuasi bangkai pesawat.

 BACA JUGA:

"Namun pada saat ini yang baru dilakukan adalah baru bisa memotong beberapa bagian pesawat untuk dibawa ke sini, namun hari ini belum (dievakuasi)," kata Agung Sasongkojati, saat konferensi pers di Lanud Abdulrahman Saleh, Malang, Sabtu sore (18/11/2023)

Agung menyampaikan, bila kendala medan di perbukitan terjal disertai dengan lahan yang rawan longsor membuat tim gabungan masih kesulitan. Apalagi beberapa kali hujan dan cuaca kurang mendukung menyebabkan proses pemotongan terhambat.

 BACA JUGA:

"Hari ini belum dibawa karena melihat kondisi dan medan itu tidak mudah untuk langsung dibawa, harus kita siapkan bagaimana mengangkutnya membungkusnya dan lain sebagainya," kata dia.

Bahkan skema pengangkatan bangkai pesawat dengan helikopter tampaknya tak akan dilakukan oleh TNI Angkatan Udara. Pasalnya lokasi kejadian berada di lembah cekungan memungkinkan adanya turbulensi, yang membahayakan perjalanan helikopter itu sendiri.

"Penggunaan helikopter dalam pengambilan reruntuhan ini akan sangat sulit, kenapa karena medannya berada di lembah, diapit gunung-gunung, yang itu memungkinkan adanya turbulensi turbulensi yang bisa membahayakan helikopter itu sendiri. Kemungkinan besar kami tidak akan menggunakan helikopter untuk mengevakuasi keruntuhan pesawat," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/340/3186696/kecelakaan-CtAW_large.jpg
Truk Tronton Tabrak 13 Kendaraan di Lampu Merah Karawang, Dua Orang Tewas  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/338/3186682/gary_iskak-c4b3_large.jpg
Aktor Gery Iskak Meninggal Akibat Kecelakaan Motor di Pesanggrahan Jaksel, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186142/tertabrak_kereta-ztVQ_large.jpg
Tertabrak Kereta, Mobil Jatuh ke Kali di Cengkareng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185527/bareskrim_polri-GS6F_large.jpg
Bareskrim Ambil Alih Temuan Ribuan Pil Ekstasi di Kecelakaan Mobil Tol Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/338/3184465/truk-gPA7_large.jpg
Truk Muatan Sapi Kecelakaan di Tol Jakarta-Cikampek, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/340/3184399/ilustrasi_kecelakaan-i0Xq_large.jpg
Kecelakaan Maut di Tol Cipali Tewaskan 5 Orang, Begini Kronologinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement