TNI AU Ungkap Kesulitan Evakuasi Dua Bangkai Pesawat di Pegunungan Tengger Pasuruan

MALANG - Bangkai dua pesawat Super Tucano yang jatuh di Pegunungan Tengger Pasuruan belum berhasil dievakuasi. Sulitnya medan dan berat bangkai pesawat membuat proses evakuasi hanya dilakukan secara manual.

Kepala Dinas Penerangan (Kadispen) TNI Angkatan Udara (AU) Marsekal Pertama TNI R. Agung Sasongkojati menyatakan, saat ini personel gabungan dari Pusat Kelaikan Keselamatan Terbang dan Kerja TNI (Puslaiklambangjaau) dan Skuadron Teknik Lapangan Udara (Lanud) Abdulrahman Saleh, Malang tengah berupaya melakukan evakuasi bangkai pesawat.

"Namun pada saat ini yang baru dilakukan adalah baru bisa memotong beberapa bagian pesawat untuk dibawa ke sini, namun hari ini belum (dievakuasi)," kata Agung Sasongkojati, saat konferensi pers di Lanud Abdulrahman Saleh, Malang, Sabtu sore (18/11/2023)

Agung menyampaikan, bila kendala medan di perbukitan terjal disertai dengan lahan yang rawan longsor membuat tim gabungan masih kesulitan. Apalagi beberapa kali hujan dan cuaca kurang mendukung menyebabkan proses pemotongan terhambat.

"Hari ini belum dibawa karena melihat kondisi dan medan itu tidak mudah untuk langsung dibawa, harus kita siapkan bagaimana mengangkutnya membungkusnya dan lain sebagainya," kata dia.

Bahkan skema pengangkatan bangkai pesawat dengan helikopter tampaknya tak akan dilakukan oleh TNI Angkatan Udara. Pasalnya lokasi kejadian berada di lembah cekungan memungkinkan adanya turbulensi, yang membahayakan perjalanan helikopter itu sendiri.

"Penggunaan helikopter dalam pengambilan reruntuhan ini akan sangat sulit, kenapa karena medannya berada di lembah, diapit gunung-gunung, yang itu memungkinkan adanya turbulensi turbulensi yang bisa membahayakan helikopter itu sendiri. Kemungkinan besar kami tidak akan menggunakan helikopter untuk mengevakuasi keruntuhan pesawat," jelasnya.