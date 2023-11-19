Di Acara Milenial Go to Pemilu 2024, Perindo Harap Pemuda Bisa Gunakan Hak Pilihnya

SAMARINDA – Sekretaris DPD Partai Perindo Samarinda, Saiful mengatakan, Perindo mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi pemilu masyarakat khususnya di Kaltim.

Oleh karena itu, Perindo berpartisipasi di Acara Milenial Go to Pemilu 2024 yang digelar Kesbangpol Kaltim. Di acara tersebut, Partai Perindo menunjukkan komitmen dan kinerjanya dalam menyerap aspirasi Masyarakat.

Ada sebanyak 18 partai politik peserta Pemilu 2024 yang turut serta dalam kegiatan mengenalkan visi, misi dan program-program mereka kepada para pemilih muda.

“Kami bisa mendengar langsung masukan-masukan atau keinginan masyarakat yang datang ke stand Perindo,” kata Saiful di acara Expo Milenial Go To Pemilu 2024, Sabtu (18/11/2023).