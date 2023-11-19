Drone Rusia Kembali Serang Kyiv 2 Malam Berturut-turut Setelah Jeda 52 Hari

KYIV - Rusia melancarkan beberapa gelombang serangan pesawat tak berawak (drone) ke Kyiv pada Minggu, (19/11/2023) dini hari. Ini merupakan serangan drone kedua dari Rusia ke Kyiv dalam dua malam berturut-turut, di saat Kremlin meningkatkan serangannya terhadap ibu kota Ukraina setelah jeda beberapa minggu, kata administrasi militer Kyiv.

“UAV (kendaraan udara tak berawak) musuh diluncurkan dalam banyak kelompok dan menyerang Kyiv dalam gelombang, dari arah yang berbeda, pada saat yang sama terus-menerus mengubah vektor pergerakan di sepanjang rute tersebut,” Serhiy Popko, kepala administrasi militer Kyiv, mengatakan di aplikasi perpesanan Telegram, sebagaimana dilansir Reuters.

“Itulah sebabnya peringatan serangan udara diumumkan beberapa kali di ibu kota.”

Popko mengatakan bahwa menurut informasi awal, sistem pertahanan udara Ukraina menyerang hampir 10 drone kamikaze Shahed buatan Iran di Kyiv dan sekitarnya.

Belum ada laporan awal mengenai "kerusakan kritis" atau korban jiwa, katanya.

Reuters tidak dapat memverifikasi laporan tersebut secara independen. Belum ada komentar langsung dari Rusia.

Rusia mulai melakukan serangan terhadap infrastruktur energi, militer, dan transportasi Ukraina pada Oktober 2022, enam bulan setelah pasukan Moskow gagal mengambil alih ibu kota dan mundur ke timur dan selatan Ukraina.