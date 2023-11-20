Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NEWS

Soroti Menu Makanan Cegah Stunting di Depok, Perindo: Pencegahan Harus Jadi Prioritas Utama

Dimas Choirul , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |15:59 WIB
Soroti Menu Makanan Cegah Stunting di Depok, Perindo: Pencegahan Harus Jadi Prioritas Utama
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Partai Perindo menyoroti menu makanan yang disajikan untuk pencegahan stunting di Kota Depok yang viral dan menjadi sorotan warganet di media sosial. Menu yang diberikan Pemkot Depok tersebut menuai kekecewaan masyarakat lantaran hanya berisi tahu, sawi dan daging olahan.

Juru Bicara Nasional Partai Perindo Ike Julies Tiati atau Ike Suharjo mengatakan, permasalahan stunting di Indonesia harus mendapat penanganan prioritas baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

Bukan hanya memberikan penanganan kepada anak stunting, namun juga harus fokus pada pencegahan. Sebab, pencegahan stunting harus dilakukan sejak 1,000 hari pertama kehidupan anak.

"Artinya asupan gizi harus sudah diperhatikan sejak awal kehamilan. Dengan demikian, asupan makanan dan gizi kepada ibu hamil harus tercukupi," kata Ike kepada wartawan, Senin (20/11/2023).

Ike -- yang merupakan Caleg DPR RI Dapil Sumatera Selatan II ini -- menambahkan, pemerintah harus memastikan ibu-ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik dan asupan makanan yang bergizi. Jika asupan makanan dan gizi untuk ibu hamil tercukupi maka akan lahir bayi-bayi yang sehat dan kuat.

"Dalam upaya mewujudkan Indonesia unggul dan Indonesia emas 2045, kita butuh anak-anak yang sehat dan kuat. Sehingga penanganan dan pencegahan stunting harus menjadi prioritas utama," jelas dia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186834/wasekjen_partai_perindo_sri_gusni-5LF9_large.jpg
Soroti Ibu dan Bayi Meninggal Setelah Ditolak 4 RS, Wasekjen Perindo: Evaluasi Sistem Layanan Maternal!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186135/partai_perindo-T7oK_large.jpg
Sekjen DPP Perindo : Ratusan Anggota Legislatif Perindo Harus Berdampak ke Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186133/sekjen_partai_perindo-B94K_large.jpg
Serahkan SK Definitif ke DPW dan DPD, Sekjen Perindo Berikan Pengarahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/26/337/3186119/dpp_perindo_serahkan_sk_definitif_3_ketua_dpd_di_jawa_barat-OBVQ_large.jpg
DPP Perindo Serahkan SK Definitif 3 Ketua DPD di Jabar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement