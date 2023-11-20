7 Masjid Terbesar di Lebanon, 1 Masjid Berdiri di Atas Bekas Gereja

LEBANON merupakan sebuah negara di Asia Barat, yang berbatasan dengan Suriah di bagian utara dan timur, dan berbatasan dengan Israel di bagian Selatan. Islam di Lebanon memiliki populasi sekitar 63% dari total jumlah penduduk negara tersebut.

Jumlah besar tersebut membuat Lebanon memiliki bangunan masjid, salah satunya masjid Muhammad Al-Amin, yang menjadi ikon negara tersebut. Masjid ini merupakan masjid Islam Sunni yang berlokasi di pusat kota Beirut, Lebanon.

Selain Masjid Muhammad Al-Amin, berikut ini 7 masjid terbesar di Lebanon yang dikutip dari berbagai sumber.

1. Masjid Taynal.

Masjid Taynal, yang juga dikenal sebagai Masjid Taylan, merupakan sebuah masjid bersejarah di Tripoli, Lebanon. Masjid ini terletak di tepi kiri Sungai Abu Ali atau Sungai Kadisha, di area kebun dekat pemakaman Bab al-Raml. Setelah Masjid Agung Mansouri, masjid ini merupakan salah satu monumen bersejarah dan religius yang paling penting di kota ini.

Pembangunan masjid dipimpin Amir Taynal, gubernur Mamluk di provinsi Tripoli, yang diidentifikasi sebuah prasasti di dekat portal bagian dalam masjid. Nama lengkapnya dalam prasasti tersebut adalah Sayf al-Din Taynal al-Nasiri.

Prasasti tersebut mencatat penyelesaian masjid pada bulan Februari atau Maret 1336 (Rajab 736 H). Taynal mewakafkan masjid dengan wakaf yang sangat dermawan yang menghasilkan pendapatan yang signifikan untuk pemeliharaannya.

2. Masjid Agung Mansouri.

Masjid Agung Mansouri adalah sebuah masjid di Tripoli, Lebanon, yang juga dikenal sebagai Masjid Agung Tripoli. Dibangun pada periode Mamluk, dari tahun 1294 hingga 1298. Masjid ini merupakan bangunan pertama yang didirikan di Mamluki Tripoli.