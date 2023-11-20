Begini Modus Penjual Roti Cabuli 2 Anak Berkebutuhan Khusus

SEMARANG – Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Semarang terus mengembangkan penyidikan kepada Sardi Basori (51) penjual roti tersangka pencabulan terhadap perempuan kakak beradik berkebutuhan khusus.

Salah satu kejadian yang terekam CCTV, terjadi pada Senin 13 November 2023, sekira pukul 10.58 WIB. Ketika itu tersangka menghampiri korban yang sedang mandi di samping rumah menggunakan bak mandi. Saat itu korban mandi tanpa busana.

Tersangka mendekati korban, berdiri di dekatnya sembari menyuruh korban masuk ke dalam rumah dengan cara menendang-nendang ember yang digunakan mandi. Saat itu kondisi rumah sedang sepi, ayah korban sedang bekerja sementara ibunya sedang menghadiri suatu acara di luar rumah.

Pencabulan terjadi saat itu. Lokasinya di dapur rumah korban. Organ intim korban diraba-raba tersangka yang saat itu juga melakukan onani. Korban diberi uang Rp2000. Di waktu yang lain, tersangka ini juga melakukan perbuatan yang sama ke korban lain yang tak lain saudara perempuan korban. Kedua korban menderita tuna grahita.