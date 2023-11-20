Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATENG

Peras ASN Selingkuh hingga Puluhan Juta Rupiah, 4 Wartawan Gadungan Ditangkap!

Eka Setiawan , Jurnalis-Senin, 20 November 2023 |16:48 WIB
Peras ASN Selingkuh hingga Puluhan Juta Rupiah, 4 Wartawan Gadungan Ditangkap!
Polisi menangkap 4 wartawan gadungan yang memeras ASN (Foto: Eka Setiawan)
A
A
A

SEMARANG – Empat orang termasuk di antaranya satu perempuan yang mengaku berprofesi sebagai wartawan ditangkap Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Semarang sebab memeras seorang ASN.

Barang bukti yang disita penyidik di antaranya 4 buah ID Card Pers Surat Kabar Siasat Kota.

Korbannya berinisial S, seorang laki-laki, warga Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang. Para pelaku membuntuti korban pada Sabtu 26 Agustus 2023 saat korban checkin di Hotel Hanoman Indah, Jalan Hanoman Raya nomor 31 Kelurahan Krapyak, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.

Saat korban hendak pulang ke Pedurungan, di tengah jalan mobilnya dicegat para pelaku yang ketika itu mengendarai Honda HRV warna abu-abu metalic. Mereka menuduh korban telah berselingkuh dan mengancam akan menyebarkan video sekaligus membuat berita untuk menyebarkan informasi itu.

Korban yang ketakutan kemudian diperas Rp70juta oleh para pelaku. Namun, korban menawar hingga sepakat memberi uang Rp35 juta dengan cara ditransfer ke salah satu rekening pelaku.

Para pelaku yang ditangkap masing-masing: Antoni Castro (24), Herdyah Mayandini Giatayu (31), Kevin Sitinjak (23) dan Halomoan Aruan (29). Keempatnya warga Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat.

“Korban ini memberikan uang kepada pelaku agar video atau beritanya tidak disebarkan,” ungkap Wakil Kepala Satuan Reskrim Polrestabes Semarang Kompol Aris Munandar di Mapolrestabes Semarang, Senin (20/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185864/kabid_propam_polda_sumut_dinonaktifkan_sementara-Qiq0_large.jpg
Kabid Propam Polda Sumut Dinonaktifkan, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/24/337/3165150/kpk-mf0q_large.jpg
Soal LHKPN Irvian 'Sultan' Tersangka Kasus Pemerasan Kemenaker, KPK: Tidak Sinkron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/03/338/3160129/pemerasan-HQo9_large.jpg
Oknum Ketua RT-RW Pelaku Pemerasan Kontraktor Sekolah Terancam 9 Tahun Bui
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/338/3154845/pemerasan-0H2x_large.jpg
Nih Tampang 9 Wartawan Gadungan yang Peras Korban saat Sedang Check-in di Hotel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/525/3152502/wartawan_gadungan-Bz6M_large.jpg
Peras Kepala Desa, 5 Wartawan Gadungan Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/338/3152189/kronologi_lengkap_pesinetron_mr_peras_mantan_kekasih_sejenisnya-TUv2_large.jpg
Kronologi Lengkap Pesinetron MR Peras Mantan Kekasih Sejenisnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement