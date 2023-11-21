Sudah Berapa Korban Jiwa Akibat Serangan Israel 2023?

Ilustrasi untuk korban jiwa akibat serangan Israel 2023 yang sudah tewas (Foto: Moroccoworldnews)

JAKARTA- Banyak masyarakat yang tidak bisa membayangkan berapa korban jiwa akibat serangan Israel 2023 yang sudah tewas.

Korban jiwa akibat serangan Israel 2023 terus meningkat. Sejak perang berkobar pada 7 Oktober 2023, Israel tidak henti-hentinya membombardir wilayah Jalur Gaza hingga menyebabkan banyak korban jiwa yang harus mati.

Dilansir dari berbagai sumber, Selasa (21/11/2023), berada di bawah komando Benjamin Netanyahu, Israel tidak hanya menargetkan kelompok Hamas pada tragedi kemanusiaan ini. Namun, mereka juga menyerang rakyat sipil yang tidak berdosa.

Euro-Med Human Rights Monitor sebuah organisasi independen yang bergerak untuk melindungi hak asasi manusia melaporkan per 17 November 2023 korban jiwa Palestina akibat serangan Israel 2023 kini telah mencapai 15.271 jiwa, termasuk 3.561 wanita dan 6.403 anak-anak.

Selain itu, lebih dari 32.310 orang mengalami luka dan beberapa dalam kondisi kritis. Para korban luka dilaporkan tidak bisa mendapatkan perawatan medis karena sistem kesehatan di Gaza yang runtuh.

Sekitar 41.500 orang juga dilaporkan hilang di bawah puing bangunan akibat serangan udara Israel. Korban di bawah reruntuhan puing memiliki kemungkinan kecil untuk selamat.

Bukan hanya warga sipil saja yang tewas, Euro-Med Monitor juga melaporkan ada lebih dari 200 petugas kesehatan, termasuk dokter, perawat, dan paramedis yang gugur dalam peperangan tersebut, sementara 213 lainnya terluka.

Lebih dari 20 kru penyelamat dan 49 jurnalis tidak luput dari jumlah korban tewas dalam serangan Israel terhadap Palestina.