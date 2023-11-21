Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Fakta Pembunuhan Sadis di Makassar, Ibu Tewas dalam Sumur, Anaknya Kritis

Leo Muhammad Nur , Jurnalis-Selasa, 21 November 2023 |07:11 WIB
5 Fakta Pembunuhan Sadis di Makassar, Ibu Tewas dalam Sumur, Anaknya Kritis
A
A
A

MAKASSAR - Aksi penganiayaan berujung pembunuhan secara sadis terjadi di sebuah rumah kos Jalan Muhammad Yamin, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Berikut Fakta yang Berhasil dihimpun:

1. Korban Ibu dan Anak

Korban yakni ibu dan anak perempuannya, Sabbe (65) dan Tabita (45). Keduanya sama-sama dalam kondisi mengenaskan. Sang Ibu tewas dengankan sang anak kritis.

2. Ibu Ditemukan di Dalam Sumur

Jenazah Sabbe ditemukan bersimbah darah mengapung di dalam sumur yang terletak di belakang kamar kos dengan kondisi luka menganga pada bagian leher belakang.

Sementara anaknya Tabita meski selama, namun mengalami kritis dan kini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Bhayangkara dengan sejumlah luka tusukan benda tajam.

3. Rumah Penuh Darah

Garis polisi telah terpasang di lokasi sebelum Tim Inafis Forensik Polrestabes Makassar dan Dokpol Polda Sulsel datang melakukan olah TKP.

Sementara tumpahan darah menempel di tembok kamar bercat biru dan di ember toilet. Jenazah korban Sabbe yang sebelumnya memgapung di dalam sumur telah diangkat petugas polsek setempat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187645//alvaro-UvxA_large.jpg
Polisi Umumkan Hasil Tes DNA Kerangka Diduga Alvaro Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187043//pekerja_gaharu_di_yahukimo_diserang_otk-PhTm_large.jpg
Camp Pekerja Gaharu di Yahukimo Diserang OTK, Dua Orang Tewas Dibacok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186390//alvaro-m2UH_large.jpg
Tragis, Alvaro Sempat Ditindih dan Dicekik Ayah Tirinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186382//pembunuhan-AWw9_large.jpg
Handuk Coklat, Saksi Bisu Kebengisan Ayah Tiri Habisi Nyawa Alvaro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186343//penculikan_anak-PEyM_large.jpg
Detik-Detik Ayah Tiri Bunuh Alvaro Terungkap di Prarekonstruksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186334//polisi_saat_evakuasi_jasad_alvaro-w5XE_large.jpg
Sebulan Usai Buang Jasad Alvaro, Ayah Tiri Khawatir Sidik Jarinya Tertinggal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement