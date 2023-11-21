5 Fakta Pembunuhan Sadis di Makassar, Ibu Tewas dalam Sumur, Anaknya Kritis

MAKASSAR - Aksi penganiayaan berujung pembunuhan secara sadis terjadi di sebuah rumah kos Jalan Muhammad Yamin, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Berikut Fakta yang Berhasil dihimpun:

1. Korban Ibu dan Anak

Korban yakni ibu dan anak perempuannya, Sabbe (65) dan Tabita (45). Keduanya sama-sama dalam kondisi mengenaskan. Sang Ibu tewas dengankan sang anak kritis.

2. Ibu Ditemukan di Dalam Sumur

Jenazah Sabbe ditemukan bersimbah darah mengapung di dalam sumur yang terletak di belakang kamar kos dengan kondisi luka menganga pada bagian leher belakang.

Sementara anaknya Tabita meski selama, namun mengalami kritis dan kini tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Bhayangkara dengan sejumlah luka tusukan benda tajam.

3. Rumah Penuh Darah

Garis polisi telah terpasang di lokasi sebelum Tim Inafis Forensik Polrestabes Makassar dan Dokpol Polda Sulsel datang melakukan olah TKP.

Sementara tumpahan darah menempel di tembok kamar bercat biru dan di ember toilet. Jenazah korban Sabbe yang sebelumnya memgapung di dalam sumur telah diangkat petugas polsek setempat.