JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan terjadinya gempa bermagnitudo (M) 5,3 yang mengguncang Pulau Karatung, Sulawesi Utara. Gempa tersebut tercatat pada Selasa (21/11/2023) pukul 02.28 WIB.
BMKG menyebut gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Adapun pusat lokasi gempa berada di 241 Kilometer (Km) dari Barat Laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara. Gempa tersebut terjadi pada kedalaman 21 Km.
"#Gempa Mag:5.3, 21-Nov-23 02:28:22 WIB, Lok:5.76 LU,125.15 BT (241 km BaratLaut PULAUKARATUNG-SULUT), Kedlmn:21 Km, tdk berpotensi tsunami #BMKG," tulis BMKG dalam akun media sosial X resminya, Selasa (21/11/2023).