Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Data Satelit Tunjukkan 50% Bangunan di Gaza Rusak Akibat Perang Selama 6 Minggu

Susi Susanti , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |12:31 WIB
Data Satelit Tunjukkan 50% Bangunan di Gaza Rusak Akibat Perang Selama 6 Minggu
Banyak bangunan hancur di Gaza akibat perang Hamas-Israel (Foto: Anadolu Agency)
A
A
A

GAZA – Menurut analisis data satelit radar, yang disebut SAR, yang dilakukan oleh para peneliti di City University of New York Graduate Center dan Universitas Negeri Oregon, hingga 50% bangunan di Gaza utara dan kegubernuran Gaza telah rusak sejak 7 Oktober lalu dalam perang Israel-Hamas.

Para peneliti telah melakukan penelitian tentang berbagai wilayah di Gaza dari 7 Oktober hingga 18 November lalu. Dari penelitian itu terlihat setidaknya 20% bangunan di seluruh Jalur Gaza kemungkinan besar rusak.

Sekitar 18.300 hingga 23.500 bangunan kemungkinan besar rusak di Gaza utara, setara dengan 40% hingga 51% bangunan di wilayah gubernuran tersebut.

Di wilayah Gaza, yang merupakan lokasi ibu kota wilayah tersebut, Kota Gaza, 24.600 hingga 31.300 bangunan kemungkinan besar rusak akibat pertempuran, setara dengan 40% hingga 50% bangunan di sana.

Para peneliti juga mengatakan kepada CNN bahwa sejak 10 November lalu, telah terjadi peningkatan nyata dalam kerusakan bangunan di provinsi Khan Younis dan Deir al Balah, tempat Israel berulang kali meminta warga sipil dari utara untuk mengungsi.

Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengatakan pekan lalu bahwa pasukan negaranya menguasai Gaza utara.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/337/3185863/tni-Ktz0_large.jpg
Brigade Komposit Pasukan Perdamaian di Gaza Gabungan Pasukan Elite Tiga Matra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185632/tni-3VZp_large.jpg
Pasukan Elite TNI di Gaza Dipimpin Jenderal Bintang 3 dan Bawahi Tiga Brigade Komposit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/337/3185536/relawan_gaza-5LJw_large.jpg
Sepak Terjang Relawan Kemanusiaan RI di Gaza Jadi Kajian Ilmiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/18/3183800/rapat-4iZz_large.jpg
Rusia Tolak Otoritas Trump di Gaza, Sodorkan Resolusi Tandingan di PBB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/18/3183291/militer-hzE6_large.jpg
Pentagon Bantah Klaim Media Israel Akan Bangun Pangkalan Militer AS Dekat Gaza
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/18/3178894/sisa_bom_di_gaza-oMAq_large.jpg
Bersihkan Sisa Bom di Gaza Butuh Tiga Dekade, Jauh Lebih Lama dari Konflik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement