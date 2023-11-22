Baru Juga Pacaran, Remaja Ini Nekat Cabuli Kekasihnya

BANDARLAMPUNG - Seorang remaja berinisial RO (16) di Bandarlampung nekat menyetubuhi sang kekasih berinisial R (16) yang baru dipacari selama satu minggu.

Peristiwa itu terjadi di rumah pelaku di Sumber Agung, Kecamatan Kemiling pada Minggu 22 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB.

Pelaku RO (16) tak berkutik saat diamankan di kediamannya di Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, pada Selasa 21 November 2023.

Wakasatreskrim Polresta Bandarlampung, AKP Toni Suherman mengatakan, aksi bejat itu terungkap setelah ibu korban curiga lantaran sang anak yang tak kunjung pulang selama beberapa hari.

"Jadi setelah kejadian itu, korban ini beberapa hari tidak pulang ke rumahnya, kemungkinan ketakutan. Ketika pulang, orangtuanya bertanya dan korban pun bercerita," ujar Toni saat konferensi pers di Mapolresta Bandarlampung.

Lantaran didesak orang tuanya, kata Wakasat, korban pun bercerita dan akhirnya diketahui bahwa telah disetubuhi oleh pelaku yang merupakan pacarnya.

"Jadi mereka ini baru pacaran selama 1 minggu dan korban langsung diajak ke rumah pelaku, dan korban dibujuk oleh pelaku untuk mengikuti nafsu bejatnya," kata Wakasat.

"Setelah melakukan aksi tak senonoh itu, korban tak kembali ke rumahnya sehingga orangtuanya curiga dan mencari-cari," sambungnya.