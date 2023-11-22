Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Baru Juga Pacaran, Remaja Ini Nekat Cabuli Kekasihnya

Ira Widyanti , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |17:19 WIB
Baru Juga Pacaran, Remaja Ini Nekat Cabuli Kekasihnya
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Seorang remaja berinisial RO (16) di Bandarlampung nekat menyetubuhi sang kekasih berinisial R (16) yang baru dipacari selama satu minggu.

Peristiwa itu terjadi di rumah pelaku di Sumber Agung, Kecamatan Kemiling pada Minggu 22 Oktober 2023 sekitar pukul 12.00 WIB.

Pelaku RO (16) tak berkutik saat diamankan di kediamannya di Sumber Agung, Kecamatan Kemiling, pada Selasa 21 November 2023.

Wakasatreskrim Polresta Bandarlampung, AKP Toni Suherman mengatakan, aksi bejat itu terungkap setelah ibu korban curiga lantaran sang anak yang tak kunjung pulang selama beberapa hari.

"Jadi setelah kejadian itu, korban ini beberapa hari tidak pulang ke rumahnya, kemungkinan ketakutan. Ketika pulang, orangtuanya bertanya dan korban pun bercerita," ujar Toni saat konferensi pers di Mapolresta Bandarlampung.

Lantaran didesak orang tuanya, kata Wakasat, korban pun bercerita dan akhirnya diketahui bahwa telah disetubuhi oleh pelaku yang merupakan pacarnya.

"Jadi mereka ini baru pacaran selama 1 minggu dan korban langsung diajak ke rumah pelaku, dan korban dibujuk oleh pelaku untuk mengikuti nafsu bejatnya," kata Wakasat.

"Setelah melakukan aksi tak senonoh itu, korban tak kembali ke rumahnya sehingga orangtuanya curiga dan mencari-cari," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/338/3185723/mario_dandy-qrLX_large.jpg
Kasasi Mario Dandy di Kasus Pencabulan Mantan Pacar Ditolak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/338/3176951/pencabulan-dcwl_large.jpg
Terungkap! Motif Remaja di Cilincing Bunuh dan Cabuli Bocah 11 Tahun, Kesal Ditagih Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/338/3175742/pencabulan-uCtJ_large.jpg
Lansia Cabul di Jaktim Perkosa ABG Berkali-kali hingga Hamil, Begini Modus Bejatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/340/3163193/penjara-7S2w_large.jpg
Bejat, Guru Kaligrafi Pesantren Cabuli 7 Santri Laki-Laki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/338/3163192/pencabulan-HmAR_large.jpg
Cabuli Anak Tiri, Sekuriti Nyaris Diamuk Massa di Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/07/340/3160999/pencabulan-wcCb_large.jpg
Terungkap! Bocah di Lampung Kerap Diajak Makan Bakso Sebelum Disodomi Eks Guru Honorer
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement