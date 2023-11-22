Medan Curam, Petugas Kesulitan Padamkan Api di Gunung Panderman Batu

KOTA BATU - Pemadaman api di Gunung Panderman Kota Batu mengalami kendala medan terjal. Bahkan kemiringan medan di lokasi kebakaran mencapai kemiringan 60 derajat.

Kasi Kedaruratan BPBD Kota Batu, Doddy Fatturachman menyatakan, medan terjal menjadi tantangan bagi tim pemadam gabungan. Pasalnya kemiringan di lokasi hingga 60 derajat yang menyulitkan tim.

"Medan terjal susah, posisinya di tebing gitu kemiringan curam, orangnya jalan ke sana susah," kata Doddy Fatturachman, dihubungi MPI, Rabu (22/11/2023).

Hal ini membuat proses pemadaman api dilakukan secara manual. Tim gabungan menggunakan akar ranting pohon besar memukul-mukulkan titik api, dan membuat sekat agar api tidak menyebar ke titik lain.

"Pemadaman manual tidak bisa menggunakan air, bawa orangnya saja susah, orangnya saja jalan dua sampai tiga jam ke titik lokasi," ucapnya.

Selain medan terjal, tiupan angin di atas juga cukup kencang. Dari laporan tim dan koordinasi dengan BMKG angin di Gunung Panderman berkecepatan 30 kilometer per jam.