INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS SUMUT

Mahasiswa di Bali Ditemukan Tewas dengan Alat Kelamin Rusak, Keluarga Duga Jadi Korban Pembunuhan

Ahmad Ridwan Nasution , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |19:51 WIB
Mahasiswa di Bali Ditemukan Tewas dengan Alat Kelamin Rusak, Keluarga Duga Jadi Korban Pembunuhan
Ilustrasi (Foto: Istimewa/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Aldi Sahila Tua Nababan (ASN) ditemukan tewas di indekosnya di Bali dengan kondisi yang mengenaskan.

Curiga dengan kematian putranya yang merupakan mahasiswa di Bali, seorang ibu histeris di RS Bhayangkara Medan, Rabu (22/11/2023) siang.

Polisi di Bali menemukan jasad korban di dalam kamar kosnya dengan kondisi tidak wajar. Dari hasil penyelidikan sementara, korban tewas diduga bunuh diri dengan cara gantung diri di kamar kosnya.

Usai diautopsi, jasad korban kemudian diserahkan kepada keluarganya yang berada di Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

Namun saat melihat jenazah korban yang sudah berada di peti jenazah, keluarga curiga atas kematian korban yang dianggap tidak wajar.

Untuk memastikan penyebab kematian anak ketiga dari enam bersaudara ini, pihak keluarga membawa jenazah korban ke RS Bhayangkara Medan untuk keperluan autopsi.

Halaman:
1 2
      
