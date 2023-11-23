Kunjungi Polda Riau, Wakapolri Gelar Baksos

PEKANBARU - Wakapolri Komjen Agus Andrianto menggelar bakti sosial (Baksos) yang digelar di Gelanggang Remaja, Jalan Sudirman, Pekanbaru, Kamis (23/11/2023).

Dalam kegiatan bakti sosial tersebut, Wakapolri membagikan lebih kurang 10 ribu paket sembako kepada masyarakat di Kota Pekanbaru. Selain bakti sosial, Komjen Agus juga menggelar bakti kesehatan yang diikuti 2.500 pasien.

Dalam kegiatan Polri Presisi untuk Negeri ini, Komjen Agus didampingi Kapolda Riau Irjen Mohammad Iqbal.

Selain itu, baksos tersebut juga ada program bedah rumah. Sebanyak 15 KK (kepala keluarga) yang beruntung dari keluarga tidak mampu rumah yang tersebar di Riau mendapatkan program itu. Pembuatan sumur bor di 5 titik di wilayah daerah Polsek Bukit Raya juga turut mewarnai kegiatan baksos.

"Harapan dari pimpinan menyelenggarakan kegiatan ini adalah untuk menjalin komunikasi yang baik antara seluruh anggota Polri dengan seluruh masyarakat yang berada di wilayah. Sehingga keberadaan Polri betul-betul bisa membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat," kata Komjen Agus.

Apalagi, kata dia, program bakti sosial Polri Presisi ini didukung penuh oleh seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pelaku usaha yang sukses di daerah masing-masing.

"Oleh karena itu mari jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini khususnya di Provinsi Riau sehingga perbedaan itu menjadi indah. Itulah berkah tanpa kita harus saling bermusuhan. Kalau kita bermusuhan akan menimbulkan masalah apabila tidak bisa dikendalikan akan yang semakin meluas menjadi kerusuhan dan pada akhirnya akan mengganggu stabilitas keamanan," ucap Jenderal Bintang Tiga itu.