Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kunjungi Polda Riau, Wakapolri Gelar Baksos

Banda Haruddin Tanjung , Jurnalis-Kamis, 23 November 2023 |19:43 WIB
Kunjungi Polda Riau, Wakapolri Gelar Baksos
Wakapolri, Komjen Agus saat gelar baksos di Polda Riau (foto: MPI/Banda)
A
A
A

PEKANBARU - Wakapolri Komjen Agus Andrianto menggelar bakti sosial (Baksos) yang digelar di Gelanggang Remaja, Jalan Sudirman, Pekanbaru, Kamis (23/11/2023).

Dalam kegiatan bakti sosial tersebut, Wakapolri membagikan lebih kurang 10 ribu paket sembako kepada masyarakat di Kota Pekanbaru. Selain bakti sosial, Komjen Agus juga menggelar bakti kesehatan yang diikuti 2.500 pasien.

Dalam kegiatan Polri Presisi untuk Negeri ini, Komjen Agus didampingi Kapolda Riau Irjen Mohammad Iqbal.

Selain itu, baksos tersebut juga ada program bedah rumah. Sebanyak 15 KK (kepala keluarga) yang beruntung dari keluarga tidak mampu rumah yang tersebar di Riau mendapatkan program itu. Pembuatan sumur bor di 5 titik di wilayah daerah Polsek Bukit Raya juga turut mewarnai kegiatan baksos.

"Harapan dari pimpinan menyelenggarakan kegiatan ini adalah untuk menjalin komunikasi yang baik antara seluruh anggota Polri dengan seluruh masyarakat yang berada di wilayah. Sehingga keberadaan Polri betul-betul bisa membantu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat," kata Komjen Agus.

Apalagi, kata dia, program bakti sosial Polri Presisi ini didukung penuh oleh seluruh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pelaku usaha yang sukses di daerah masing-masing.

"Oleh karena itu mari jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini khususnya di Provinsi Riau sehingga perbedaan itu menjadi indah. Itulah berkah tanpa kita harus saling bermusuhan. Kalau kita bermusuhan akan menimbulkan masalah apabila tidak bisa dikendalikan akan yang semakin meluas menjadi kerusuhan dan pada akhirnya akan mengganggu stabilitas keamanan," ucap Jenderal Bintang Tiga itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187827/polri-Za2b_large.jpg
Kapolri Tegaskan Polri Terbuka dan Terus Berbenah Usai Audiensi dengan KIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187621/dpr-k3vu_large.jpg
DPR Sebut Polri Tetap di Bawah Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186720/polri-MiJn_large.jpg
Pesawat CN 295 dan Fokker 50 Polri Droping Logistik untuk Korban Bencana di Aceh hingga Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186697/polri-PDF2_large.jpg
Polri Terbangkan Bantuan Logistik ke Wilayah Sulit Terjangkau di Aceh, Sumut dan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186493/polri-cGEA_large.jpg
Pimpin Wisuda Prajurit Taruna, Kapolri Tekankan Sinergitas TNI-Polri untuk Wujudkan Indonesia Emas 2045
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186475/lemkapi-ULYB_large.jpg
Korlantas Diusulkan Jadi Balantas Polri, Lemkapi: Bagus karena Tugasnya Semakin Berat!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement