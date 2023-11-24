Bocah Perempuan Tewas Terlindas Truk di Jalan Kawasan Rampal Malang

KOTA MALANG - Bocah perempuan berusia 11 tahun tewas usai terlindas truk di Jalan Panglima Sudirman, Kota Malang. Bocah perempuan yang berinisial B (11) siswa kelas V SD ini tengah pulang sekolah dan dibonceng oleh sang ibu.

Kecelakaan melibatkan dua kendaraan yakni sepeda motor Honda Beat dengan Nopol N 5833 BAA dan truk Isuzu FV 240 dengan Nopol W 9851 UR. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 14.40 WIB, Jumat sore (24/11/2023) di Jalan Panglima Sudirman, Kawasan Rampal, Kota Malang.

Pantauan di lokasi dump truk berukuran besar dengan bak warna putih masih berada di lokasi kejadian. Truk itu tertutup terpal hijau dengan menutup barang bawaannya. Sementara di bagian kiri belakang truk, tepat di ban belakang terdapat korban yang sudah ditutup kain. Korban meninggal dunia seketika di lokasi kejadian, karena terlindas ban truk.

Informasi beberapa warga sekitar kejadian saat itu sang ibu dan anaknya berinisial B tengah mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan Nopol N 5833 BAA, melaju dari selatan ke utara.

Saat melintasi lokasi kejadian, diduga sang ibu bersenggolan dengan sepeda motor yang melaju searah. Ia kemudian jatuh ke sisi kiri, sedangkan anaknya jatuh ke sisi kanan.

Di saat yang sama sebuah truk melaju di lajur kanan dan langsung melindas korban, karena lokasi jatuhnya tepat di kolong truk. Korban langsung tewas seketika di lokasi. Sang ibu itu pun langsung histeris melihat putrinya meregang nyawa.

Lasmiati, saksi mata menyatakan, bila peristiwa itu terjadi sekitar pukul 14.30 WIB ketika hujan deras mengguyur kawasan Rampal, Kota Malang. Saat itu ia tak tahu persis apa yang terjadi karena jarak pandang terganggu akibat hujan deras disertai angin.