Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Bocah Perempuan Tewas Terlindas Truk di Jalan Kawasan Rampal Malang

Bocah Perempuan Tewas Terlindas Truk di Jalan Kawasan Rampal Malang
Bocah perempuan tewas terlindas truk/Foto: Avirista
A
A
A

 

KOTA MALANG - Bocah perempuan berusia 11 tahun tewas usai terlindas truk di Jalan Panglima Sudirman, Kota Malang. Bocah perempuan yang berinisial B (11) siswa kelas V SD ini tengah pulang sekolah dan dibonceng oleh sang ibu.

Kecelakaan melibatkan dua kendaraan yakni sepeda motor Honda Beat dengan Nopol N 5833 BAA dan truk Isuzu FV 240 dengan Nopol W 9851 UR. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 14.40 WIB, Jumat sore (24/11/2023) di Jalan Panglima Sudirman, Kawasan Rampal, Kota Malang.

 BACA JUGA:

Pantauan di lokasi dump truk berukuran besar dengan bak warna putih masih berada di lokasi kejadian. Truk itu tertutup terpal hijau dengan menutup barang bawaannya. Sementara di bagian kiri belakang truk, tepat di ban belakang terdapat korban yang sudah ditutup kain. Korban meninggal dunia seketika di lokasi kejadian, karena terlindas ban truk.

Informasi beberapa warga sekitar kejadian saat itu sang ibu dan anaknya berinisial B tengah mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan Nopol N 5833 BAA, melaju dari selatan ke utara.

 BACA JUGA:

Saat melintasi lokasi kejadian, diduga sang ibu bersenggolan dengan sepeda motor yang melaju searah. Ia kemudian jatuh ke sisi kiri, sedangkan anaknya jatuh ke sisi kanan.

Di saat yang sama sebuah truk melaju di lajur kanan dan langsung melindas korban, karena lokasi jatuhnya tepat di kolong truk. Korban langsung tewas seketika di lokasi. Sang ibu itu pun langsung histeris melihat putrinya meregang nyawa.

Lasmiati, saksi mata menyatakan, bila peristiwa itu terjadi sekitar pukul 14.30 WIB ketika hujan deras mengguyur kawasan Rampal, Kota Malang. Saat itu ia tak tahu persis apa yang terjadi karena jarak pandang terganggu akibat hujan deras disertai angin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3187914/kecelakaan-Kcyx_large.jpeg
Pajero Tabrak Motor di Rawamangun Jaktim, 2 Orang Tewas di Tempat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/340/3187339/kecelakaan-xCke_large.jpg
Kondisi Terkini Tol Cipularang Usai Tabrakan Beruntun 9 Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/338/3187306/kecelakaan-dTae_large.jpg
Breaking News! Kecelakaan Beruntun 9 Kendaraan di Tol Cipularang, 1 Orang Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/340/3186696/kecelakaan-CtAW_large.jpg
Truk Tronton Tabrak 13 Kendaraan di Lampu Merah Karawang, Dua Orang Tewas  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/338/3186682/gary_iskak-c4b3_large.jpg
Aktor Gery Iskak Meninggal Akibat Kecelakaan Motor di Pesanggrahan Jaksel, Ini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/338/3186142/tertabrak_kereta-ztVQ_large.jpg
Tertabrak Kereta, Mobil Jatuh ke Kali di Cengkareng
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement