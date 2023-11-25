Wanita Thailand Bersuka Cita Menyambut Pacarnya yang Dibebaskan dari Gaza

GAZA – Seorang wanita yang yakin pacarnya terbunuh dalam serangan pada 7 Oktober lalu di Israel mengungkapkan kegembiraannya saat menyadari bahwa mereka akan segera bersatu kembali.

Kittiya Thuengsaeng mengatakan kepada BBC bahwa dia mengenali Wichai Kalapat dalam gambar TV yang menunjukkan 10 sandera asal Thailand yang dibebaskan dari Gaza pada Jumat (24/11/2023).

Wichai dikhawatirkan termasuk di antara warga Thailand yang tewas dalam serangan Hamas.

Dia mengatakan, konfirmasi bahwa pacarnya termasuk di antara warga negara asing yang ditahan baru diperoleh lima hari yang lalu.

Dua hari setelah serangan tanggal 7 Oktober, Kittiya diberi kabar buruk bahwa pacarnya yang telah menjalin hubungan selama tiga tahun diyakini termasuk di antara kelompok yang terdiri dari sedikitnya 30 warga negara Thailand yang terbunuh.

Dia mengunggah pesan di media sosial tentang duka atas pria yang rencananya akan dinikahinya tahun depan ketika pria itu kembali dari Israel, tempat dia melakukan perjalanan untuk bekerja.

Namun, ketika daftar resmi korban tewas dipublikasikan, nama Wichai tidak tercantum dalam daftar tersebut.

Setelah menunggu informasi dengan susah payah, Kittiya pekan lalu mengetahui bahwa dia termasuk di antara 26 warga Thailand yang disandera di Gaza.