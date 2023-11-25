Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tragis! Bocah 12 Tahun Dimakan Buaya saat Berenang di Sungai

Sigit Dzakwan , Jurnalis-Sabtu, 25 November 2023 |19:02 WIB
Tragis! Bocah 12 Tahun Dimakan Buaya saat Berenang di Sungai
Ilustrasi buaya (Foto: Dok Okezone)
PANGKALAN BUN - Warga yang bermukim di bantaran Sungai Arut, Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tegah geger.

Seorang bocah laki-laki berumur 12 tahun dimakan buaya besar saat sedang mandi di sungai pada Sabtu pagi (25/11/2023) sekitar pukul 09.00 WIB.

Usai memakan bocah tersebut lalu buaya mondar-mandir di sekitar sungai. Hingga sore pukul 15.00 WIB, buaya masih diburu ratusan warga.

Dalam video amatir terlihat detik-detik saat bocah laki laki 10 tahun, warga RT 5, Kelurahan Mendawai seberang Kecamatan Arut Selatan di makan seekor buaya besar.

Saat itu, sang bocah bersama teman-temannya sedang mandi di pinggiran sungai. Lantas seketika bocah tersebut diterkam dan dibawa ke tengah sungai.

Peristiwa ini terjadi pada pukul 09.00 WIB. Selanjutnya, warga sekitar langsung melapor ke pos polisi dan menghubungi petugas BKSA Pangkalan Bun.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
mayat Buaya Makan Orang Buaya
