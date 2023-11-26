Advertisement
HOME NEWS JABAR

4 Fakta Balita Tiga Tahun Tercebur Sumur Sedalam 20 Meter di Garut, Evakuasi Berlangsung Dramatis

Awaludin , Jurnalis-Minggu, 26 November 2023 |05:01 WIB
4 Fakta Balita Tiga Tahun Tercebur Sumur Sedalam 20 Meter di Garut, Evakuasi Berlangsung Dramatis
Petugas damkar evakuasi balita dari sumur sedalam 20 meter (foto: dok ist)
SEORANG balita, Azka (3) masuk ke dalam sumur di dalam rumahnya di Kampung Cihuni, Desa Cimaragas, Kecamatan Pangatikan, Garut, Jawa Barat, pada Sabtu 25 November 2023.

Beruntung, anak ini berhasil diselamatkan tim penyelamat Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Garut yang dikerahkan ke lokasi. Berikut sejumlah faktanya:

1. Sumur Sedalam 20 Meter

Azak tercebur ke dalam sumur yang memiliki kedalaman 20 meter. Sumur tempat anak tersebut terperosok berada di dalam dapur. Dengan sigap, para petugas berperalatan lengkap langsung melakukan proses evakuasi ke dalam sumur berdiameter sempit tersebut.

"Dinas Damkar Kabupaten Garut berhasil melaksanakan evakuasi anak yang jatuh ke dalam sumur," kata Kepala Dinas Damkar Garut, Eded Komara Nugraha.

2. Sumur Sedang Diperbaiki

Kepala Dinas Damkar Garut, Eded Komara Nugraha menyebut proses evakuasi berhasil dilakukan pada pukul 09.55 WIB. Peristiwa anak masuk ke dalam sumur ini merupakan kecelakaan.

"Menurut keterangan warga, anak ini masuk ke dalam sumur yang sedang diperbaiki. Mengetahui ada anak masuk sumur, warga langsung menghubungi Dinas Damkar Garut untuk dilakukan upaya penyelamatan," ujarnya.

