Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS JATIM

Sholawat Kebangsaan, Hary Tanoe: Salah Satu Cara Mempersatukan Warga

Arief Setyadi , Jurnalis-Senin, 27 November 2023 |23:17 WIB
Sholawat Kebangsaan, Hary Tanoe: Salah Satu Cara Mempersatukan Warga
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (Foto: Dok)
A
A
A

JEMBER – Sholawat Kebangsaan ‘Gema Quran dan Sholawat untuk Indonesia Sejahtera’ di Jember Edu Garden, Jawa Timur, Minggu 26 November 2023 berlangsung lancar dan khidmat.

Acaranya tersebut dihadiri lebih dari 50.000 masyarakat dan memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) khatam Alquran oleh 750 qori.

Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo mengapresiasi antusiasme masyarakat. Dia menyebutkan bahwa acara ini merupakan salah satu cara mempersatukan warga.

“Bersama Cawapres RI Prof Dr Mahfud MD pada Sholawat Kebangsaan "Gema Quran dan Sholawat Untuk Indonesia Sejahtera" di Jember Edu Garden, Jawa Timur,” ujar Hary Tanoe seraya membagikan foto dan video kegiatan pada laman Instagram miliknya, Senin (27/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189074/perindo-wfAR_large.jpg
Tinjau Lokasi Banjir Sumatera, Sekjen Perindo Dorong Solidaritas Nasional Bantu Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188627/angela_tanoesoedibjo-LXre_large.jpg
Tinjau Tapanuli Utara, Angela Tanoesoedibjo Dorong Kader Bantu Pemulihan Korban Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/340/3187861/perindo_tapanuli_utara_berikan_bantuan_ke_korban_banjir_dan_longsor-0mVy_large.jpg
Perindo Tapanuli Utara Berikan Bantuan ke Korban Banjir dan Longsor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187718/banjir_di_aceh-G6aP_large.jpg
Bencana Sumatera, Waketum Partai Perindo Serukan Tobat Ekologis dan Perbaikan Tata Kelola Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187538/kpud_jakbar_sosialisasi_di_kantor_dpd_partai_perindo_jakarta_barat-VqgT_large.jpg
Perindo Jakbar Jadi Partai Pertama Sambut Baik Sosialisasi KPUD soal Pemutakhiran Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/338/3187406/anggota_dprd_dki_jakarta_dari_partai_perindo_haji_dinas_masyusin-m0A8_large.jpg
Perindo Leadership Course, Kader Perindo Fokus Kawal Kebijakan Pro Rakyat
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement