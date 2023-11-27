Sholawat Kebangsaan, Hary Tanoe: Salah Satu Cara Mempersatukan Warga

JEMBER – Sholawat Kebangsaan ‘Gema Quran dan Sholawat untuk Indonesia Sejahtera’ di Jember Edu Garden, Jawa Timur, Minggu 26 November 2023 berlangsung lancar dan khidmat.

Acaranya tersebut dihadiri lebih dari 50.000 masyarakat dan memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia (MURI) khatam Alquran oleh 750 qori.

Ketua Umum Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Hary Tanoesoedibjo mengapresiasi antusiasme masyarakat. Dia menyebutkan bahwa acara ini merupakan salah satu cara mempersatukan warga.

“Bersama Cawapres RI Prof Dr Mahfud MD pada Sholawat Kebangsaan "Gema Quran dan Sholawat Untuk Indonesia Sejahtera" di Jember Edu Garden, Jawa Timur,” ujar Hary Tanoe seraya membagikan foto dan video kegiatan pada laman Instagram miliknya, Senin (27/11/2023).